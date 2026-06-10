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Accident rutier grav în Drăgușeni: șofer încarcerat, extras de pompieri după o coliziune între un autoturism o autoutilitară și un Tir


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Un accident rutier soldat cu o persoană încarcerată s-a produs miercuri pe raza localității Drăgușeni.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată in eveniment au fost implicate trei autovehicule: o autoutilitară, un autoturism și un autotren.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul ISU Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.

Echipajele de salvare au acționat prompt pentru a extrage șoferul autoturismului, care rămăsese blocat în habitaclu în urma impactului violent.

Victima era conștientă și cooperantă, iar . după descarcerare, aceasta a primit primele îngrijiri medicale la locul accidentului din partea echipajului SMURD și urmează să fie transportată la o unitate spitalicească pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Cei doi conducători auto ai autoutilitarei și ai autotrenului au fost monitorizați medical la fața locului, dar au refuzat transportul la spital.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor exacte care au dus la producerea accidentului. Traficul rutier a fost temporar restricționat în zonă pentru intervenție și măsurători.


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