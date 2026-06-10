Atenționare meteorologică COD GALBEN pentru Suceava: averse torențiale, vijelii și grindină

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben valabilă joi, 11 iunie 2026, între orele 10:00 și 21:00, care vizează și județul Suceava.

Fenomene vizate: Instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu vijelii (viteze de 50-70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 25-40 l/mp, izolat peste 50-60 l/mp.

Zone afectate: vestul și nordul Moldovei (inclusiv Suceava), Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, precum și zona montană.

ANM notează că astfel de fenomene se vor manifesta intens în noaptea de joi spre vineri (11/12 iunie) în majoritatea zonelor, iar pe parcursul zilei de vineri, 12 iunie, mai ales în jumătatea estică a țării.