Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Atenționare meteorologică COD GALBEN pentru Suceava: averse torențiale, vijelii și grindină

Atenționare meteorologică COD GALBEN pentru Suceava: averse torențiale, vijelii și grindină


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben valabilă joi, 11 iunie 2026, între orele 10:00 și 21:00, care vizează și județul Suceava.

Fenomene vizate: Instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu vijelii (viteze de 50-70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 25-40 l/mp, izolat peste 50-60 l/mp.

Zone afectate: vestul și nordul Moldovei (inclusiv Suceava), Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, precum și zona montană.

ANM notează că astfel de fenomene se vor manifesta intens în noaptea de joi spre vineri (11/12 iunie) în majoritatea zonelor, iar pe parcursul zilei de vineri, 12 iunie, mai ales în jumătatea estică a țării.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

România vs Africa la Cetatea de Scaun! Gala Colosseum Tournament #50...

Incendiul de la ferma de porci din Milișăuți: Cel mai probabil...

Admiterea 2026 la USV Suceava: peste 3.200 de locuri bugetate și...