Elevii din Verești descoperă viața la fermă: un proiect educativ amplu la Ferma Udești

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Aproximativ 80 de elevi din clasele a II-a A, a III-a A, a III-a B, a IV-a A și a IV-a B de la Școala Gimnazială Verești au participat marți, 9 iunie 2026, la prima etapă a unui amplu program educativ desfășurat la Ferma Udești.

Inițiativa, care se va derula în mai multe etape, își propune ca toți cei aproximativ 400 de elevi din ciclul primar ai școlilor din Verești, Bursuceni și Corocăiești să aibă ocazia să viziteze ferma și să descopere farmecul mediului rural.

Scopul activității este familiarizarea copiilor cu viața de la fermă, cu activitățile agricole specifice, cu importanța protejării mediului înconjurător și dezvoltarea unui respect profund față de animale. Prin contactul direct cu mediul rural, elevii au învățat într-un mod interactiv și atractiv aspecte practice ale vieții cotidiene.

Pe parcursul vizitei, copiii au explorat spațiile fermei, au observat animalele și au primit informații despre îngrijirea acestora, despre muncile agricole și despre rolul esențial al satului în viața comunității. Entuziasmul și curiozitatea manifestate de elevi au confirmat valoarea unei astfel de experiențe practice.

Transportul a fost asigurat cu microbuzul Primăriei Comunei Verești și cu microbuzele Asociației Freedom, iar accesul la fermă a fost gratuit, grație implicării directe a viceprimarului Aștefănoaie Mircea Gabriel. De asemenea, fiecare copil participant a primit câte o înghețată, un gest apreciat de cei mici.

Conducerea Școlii Gimnaziale Verești adresează mulțumiri sincere tuturor partenerilor implicați și apreciază sprijinul acordat pentru organizarea unor astfel de proiecte educative care contribuie la dezvoltarea armonioasă a elevilor și la întărirea legăturii dintre școală și comunitate.

Programul vizitelor la Ferma Udești va continua în perioada următoare, până când toți elevii din ciclul primar vor beneficia de această experiență educativă valoroasă și apropiată de realitățile mediului rural.