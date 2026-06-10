CN „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, rezultate de excepție la etapa județeană a Festivalului-Concurs „CDIdei în cărți”

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Elevii Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți au obținut rezultate remarcabile la etapa județeană a Festivalului-Concurs „CDIdei în cărți”, ediția a XI-a, 2026, calificându-se cu patru lucrări la etapa națională.

Sub îndrumarea profesorilor coordonatori și cu sprijinul bibliotecarei Andreea Ciobara, tinerii au demonstrat creativitate, pasiune pentru lectură și un real spirit de echipă.

La categoria gimnaziu (clasele V-VI):

Premiul I + Calificare la etapa națională (Limba română) – Buliga Bianca, Slusar Ștefan și Coroamă Răzvan Carte: Băiatul cu pijamale în dungi (John Boyne) | Produs: Afiș fizic Coordonator: prof. Halip Beatrice

(Limba română) – Buliga Bianca, Slusar Ștefan și Coroamă Răzvan Carte: Băiatul cu pijamale în dungi (John Boyne) | Produs: Afiș fizic Coordonator: prof. Halip Beatrice Premiul al II-lea (Limba engleză) – Ichim George, Jireadă Daria și Popescu Robert Adrian Carte: The Boy in the Striped Pajamas (John Boyne) | Produs: Afiș digital Coordonator: prof. Nanu Raluca

(Limba engleză) – Ichim George, Jireadă Daria și Popescu Robert Adrian Carte: The Boy in the Striped Pajamas (John Boyne) | Produs: Afiș digital Coordonator: prof. Nanu Raluca Premiul al II-lea (Limba română) – Panțîru Miriam, Bodale Sara și Buceac Iustina Carte: Jurnalul Annei Frank (Anne Frank) | Produs: Afiș fizic Coordonator: prof. Halip Beatrice

La categoria liceu (clasele IX-X):

Premiul I + Calificare la etapa națională (Limba engleză) – Cîrdei Eric (X F), Ionesi Alexandra, Roșca Claudia (X E) Carte: White Nights (Fyodor Dostoyevsky) | Produs: Booktrailer Coordonator: prof. Cîrciu Manuela Loredana

(Limba engleză) – Cîrdei Eric (X F), Ionesi Alexandra, Roșca Claudia (X E) Carte: White Nights (Fyodor Dostoyevsky) | Produs: Booktrailer Coordonator: prof. Cîrciu Manuela Loredana Premiul I + Calificare la etapa națională (Limba engleză) – Galan Maya, Hasna Teodora, Bădeliță Teodora (IX B) Carte: Little Women (Louisa May Alcott) | Produs: Booktrailer Coordonator: prof. Nanu Raluca

(Limba engleză) – Galan Maya, Hasna Teodora, Bădeliță Teodora (IX B) Carte: Little Women (Louisa May Alcott) | Produs: Booktrailer Coordonator: prof. Nanu Raluca Premiul I + Calificare la etapa națională (Limba engleză) – Puiu Albert, Fedorciuc Teodora (X E), Ignătescu Andreea (IX B) Carte: The Plague (Albert Camus) | Produs: Afiș digital Coordonator: prof. Cîrciu Manuela Loredana

(Limba engleză) – Puiu Albert, Fedorciuc Teodora (X E), Ignătescu Andreea (IX B) Carte: The Plague (Albert Camus) | Produs: Afiș digital Coordonator: prof. Cîrciu Manuela Loredana Premiul al II-lea (Limba engleză) – Juravle Bianca Maria, Facașciuc Matei Ionuț, Mariuțac George Valentin (X G) Carte: Divergent (Veronica Roth) | Produs: Booktrailer Coordonator: prof. Cîrdei Marinela

(Limba engleză) – Juravle Bianca Maria, Facașciuc Matei Ionuț, Mariuțac George Valentin (X G) Carte: Divergent (Veronica Roth) | Produs: Booktrailer Coordonator: prof. Cîrdei Marinela Premiul al III-lea (Limba engleză) – Balan Gabriela, Bondor Emilia, Fedorciuc Ionela Narcisa (IX E) Carte: Harry Potter and the Philosopher’s Stone (J.K. Rowling) | Produs: Machetă Coordonator: prof. Cîrdei Marinela

Conducerea colegiului, prin directorul prof. Adrian Puiu și directorul adjunct prof. Luminița Lăzărescu, transmite felicitări călduroase tuturor elevilor participanți, profesorilor coordonatori și bibliotecarei Andreea Ciobara pentru implicarea și rezultatele obținute.