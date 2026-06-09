Incendiu la ferma de porci din Milișăuți – 50 de animale au murit în flăcări. Focul a pornit de la o țigară aprinsă

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Incendiul care a izbucnit marți, 9 iunie 2026, la o fermă de suine din orașul Milișăuți a fost provocat, cel mai probabil, de fumatul în locuri nepermise sau neamenajate la depozitul de plante furajere aflat în aer liber.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, flăcările s-au extins rapid la construcția halei de animale. Pompierii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul după o intervenție amplă.

În urma incendiului ferma a fost afectată pe aproximativ 3.000 mp, depozitul de furaje în aer liber a fost distrus pe circa 1.000 mp, au pierit 50 de suine, iar alți 250 de porci au fost evacuați, o parte dintre ei fiind afectați de flăcări și fum. Animalele rănite au fost predate, prin grija Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, unor operatori de specialitate.

La fața locului au intervenit 11 autospeciale de stingere de la subunitățile Suceava, Rădăuți, Solca, Siret și Gura Humorului, împreună cu Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din Iaslovăț, Milișăuți, Grănicești și Arbore.