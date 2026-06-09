Incendiu la ferma din Milișăuți – circa 4.000 mp afectați, o parte dintre porci au fost salvați

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Pompierii au lichidat incendiul care a izbucnit marți seara la o fermă de suine din orașul Milișăuți.

Conform purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, construcția fermei a fost afectată pe o suprafață de aproximativ 3.000 mp. De asemenea, flăcările au distrus și un depozit de furaje în aer liber, pe circa 1.000 mp.

În interiorul clădirii se aflau aproximativ 300 de suine (scroafe gestante și purcei). O parte însemnată dintre animale au fost evacuate și salvate de forțele de intervenție. Proprietarul va efectua în perioada următoare un bilanț exact al victimelor din rândul suinelor.

La fața locului au acționat 11 autospeciale de stingere de la Detașamentele Suceava, Rădăuți, Solca, Siret și Gura Humorului, împreună cu Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din Iaslovăț, Milișăuți, Grănicești și Arbore.

Incendiul a fost lichidat, iar pompierii continuă să lucreze pentru îndepărtarea efectelor negative și asigurarea zonei.