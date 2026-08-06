Primăria Suceava introduce măsuri de reducere a consumului de energie electrică. Iluminatul ornamental și încărcarea autobuzelor electrice, restricționate

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Primăria Municipiului Suceava anunță implementarea unor măsuri concrete pentru reducerea consumului de energie electrică, în contextul deficitului energetic la nivel național și al necesității protejării Sistemului Energetic Național.

La sediul instituției, iluminatul ornamental al clădirii va fi oprit pe timpul nopții. Încărcarea mașinilor electrice va fi evitată în intervalul de consum ridicat, între orele 19:00 și 23:00. Iluminatul ambiental din zona de agrement a râului Suceava și luminile din Parcul Tătărași vor fi stinse după ora 00:00.

Iluminatul stradal va funcționa la intensitate redusă de 75% între 21:00 și 00:00. În intervalul 00:00 – 05:00, sistemul de telegestiune implementat încă din 2019 reduce deja intensitatea cu 50% pentru cele peste 7.000 de corpuri de iluminat LED. Se vor limita, de asemenea, iluminatul interior din clădirile publice în afara programului de lucru și vor fi oprite echipamentele electrice neesențiale în perioadele de vârf. Consumurile vor fi monitorizate permanent, iar măsurile vor fi adaptate în funcție de evoluția situației naționale.

În completare, Societatea de Transport Public Local Suceava anunță suspendarea încărcării autobuzelor electrice în autobaze în intervalele de vârf: 07:00 – 10:00 și 16:00 – 23:00. Noul program prevede încărcarea principală pe timpul nopții și o încărcare secundară între 10:00 și 16:00, când producția de energie din surse fotovoltaice este ridicată.

Măsurile au ca scop utilizarea responsabilă a energiei electrice și contribuția la menținerea stabilității sistemului energetic național.