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Tânăr grav rănit la Salcea după coliziunea dintre o motocicletă și un autoturism


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Miercuri, 5 august 2026, pe raza localității Salcea a avut loc un accident rutier în care au fost implicate o motocicletă și un autoturism.

La fața locului a fost trimis un echipaj tip C al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. Echipajul medical a găsit un tânăr de aproximativ 25 de ani, politraumatizat, în comă, cu traumatism cranio-cerebral grav, traumatism toraco-abdominal, fracturi costale și fractură de humerus stâng.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, după stabilizarea la fața locului, pacientul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Suceava.

Cauzele și împrejurările producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști.


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