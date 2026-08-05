Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților: Nu urmărim proprietățile personale ale preoților, ci ca bunurile parohiale însușite de unii prin falsuri să fie redate Bisericii

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Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a emis un comunicat de presă prin care respinge categoric afirmațiile apărute în spațiul public cu privire la presupuse demersuri referitoare la bunurile unor clerici.

Instituția subliniază că Înaltpreasfințitul Părinte Calinic și autoritățile eparhiale nu urmăresc și nu au urmărit niciodată dobândirea proprietăților personale ale preoților.

„Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților respinge categoric orice încercare de a induce în opinia publică ideea că Înaltpreasfințitul Părinte Calinic sau autoritățile eparhiale ar urmări dobândirea proprietăților personale ale preoților. Subliniem încă o dată, că Arhiepiscopia nu urmărește și nu a urmărit niciodată dobândirea proprietăților personale ale vreunui preot. Demersurile întreprinse vizează exclusiv readucerea în patrimoniul Bisericii a acelor bunuri bisericești care au fost edificate din contribuția credincioșilor și pentru folosința comunităților parohiale, dar care, de-a lungul timpului, au fost înscrise sau intabulate, în mod nelegal ori cu încălcarea dispozițiilor statutare și legale, pe numele unor persoane fizice sau al unor asociații de drept privat. Aceste bunuri trebuie să revină, în condițiile legii, în patrimoniul parohiilor pentru care au fost construite”, se arată în comunicat.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților arată astfel că demersurile întreprinse vizează exclusiv readucerea în patrimoniul Bisericii a acelor bunuri bisericești care au fost edificate din contribuția credincioșilor și pentru folosința comunităților parohiale, dar care, de-a lungul timpului, au fost înscrise sau intabulate în mod nelegal ori cu încălcarea dispozițiilor statutare și legale pe numele unor persoane fizice sau al unor asociații de drept privat.

„Aceste bunuri trebuie să revină, în condițiile legii, în patrimoniul parohiilor pentru care au fost construite”, se arată în comunicat. Protejarea patrimoniului bisericesc reprezintă o obligație legală, statutară și morală a autorității eparhiale.

Arhiepiscopia regretă încercările de deformare a acestui demers instituțional prin afirmații lipsite de fundament și reiterează că își desfășoară activitatea cu deplin respect față de lege, față de dreptul de proprietate și față de rânduiala canonică a Bisericii Ortodoxe Române. Scopul este ca bunurile parohiale însușite de unii prin falsuri să fie redate Bisericii.