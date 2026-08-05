Primarul Vasile Rîmbu anunță că încep lucrările la cele 100 de insule ecologice digitalizate din Suceava

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Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a anunțat că proiectul „Construirea de insule ecologice digitalizate în municipiul Suceava” a ajuns în faza concretă a primului pas, odată cu sosirea primului lot de insule ecologice, arătând că a început și betonarea noilor amplasamente.

Investiția, în valoare de 9.970.596,50 lei, este finanțată nerambursabil din bugetul Fondului pentru Mediu. În cadrul proiectului vor fi instalate 100 de insule ecologice digitalizate destinate colectării deșeurilor, primul lot ajungând deja în municipiu.

Edilul a subliniat că demersul reprezintă o trecere de la viziune la realitate, în direcția unei salubrități inteligente. „Îmi doresc o salubritate inteligentă din grijă pentru Suceava, ca o trecere de la viziune la realitate a unui oraș curat și modern în care tehnologia reciclării inteligente să devină o rutină”, a transmis Vasile Rîmbu.

Proiectul urmărește creșterea gradului de colectare selectivă și modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor la nivelul municipiului.