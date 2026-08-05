Edward Maya aduce proiectul simfonic „Hyperborea” la „Simfonii de Toamnă”. A doua seară a festivalului, pe 5 septembrie, la Suceava

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Festivalul „Simfonii de Toamnă” își completează ediția a XIII-a cu o propunere artistică deosebită. Sâmbătă, 5 septembrie 2026, pe Esplanada Casei de Cultură din Suceava, publicul va putea urmări proiectul simfonic „Hyperborea”, creat și orchestrat de producătorul și compozitorul Edward Maya, în interpretarea Orchestrei Hyperborea, sub bagheta Simonei Strungaru.

Organizat de Rotary Club Suceava-Bucovina și KIMARO Entertainment, festivalul – devenit deja o tradiție de 13 ani în viața culturală a orașului – își propune, prin această a doua seară, să unească muzica electronică cu măreția unei orchestre simfonice. Conceptul „Hyperborea” este inspirat de mitul tărâmului legendar al luminii și armoniei, în care muzica era văzută ca un limbaj universal. Pe scenă, ritmurile moderne se vor împleti cu instrumentele clasice, într-un spectacol care reinterpretează compoziții proprii ale artistului și teme universale.

Edward Maya (Eduard Marian Ilie) este cunoscut ca primul producător român care a atins faima internațională la un nivel istoric prin piesa „Stereo Love”, fenomen global certificat cu discuri de aur și platină în zeci de țări și premiat la Billboard Music Awards. Dincolo de succesul în muzica dance, artistul are o formare solidă în muzica clasică și se afirmă ca un compozitor și instrumentist complex. Prezența sa la Suceava marchează o etapă nouă pentru festival, care continuă să îmbine noblețea muzicii clasice cu propuneri contemporane.

Ca și în seara dedicată Angelei Gheorghiu, organizatorii pun în vânzare bilete pentru locurile din zonele apropiate scenei. Achiziționarea unui bilet reprezintă o contribuție simbolică la menținerea standardelor ridicate ale evenimentului. Detalii despre program și bilete pot fi găsite pe site-ul oficial al festivalului și pe paginile de social media ale organizatorilor.

Astfel, „Simfonii de Toamnă” 2026 propune publicului sucevean două seri consecutive de excelență artistică, confirmând încă o dată rolul său de reper cultural al regiunii.