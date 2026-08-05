Bărbat de 44 de ani din Rădăuți, arestat preventiv pentru pentru agresiunea sexuală săvârșită asupra unui minor, pornografie infantilă, trafic de minori și viol săvârșit asupra unui minor

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Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, au documentat activitatea unui bărbat de 44 de ani, cercetat pentru agresiune sexuală asupra unui minor, pornografie infantilă, trafic de minori, viol asupra unui minor și determinarea sau înlesnirea de acte de natură sexuală între minori.

În urma percheziției domiciliare efectuate la locuința acestuia din municipiul Rădăuți au fost ridicate dispozitive de stocare a datelor.

Din probele administrate a reieșit faptul că, în perioada iunie 2026 – iulie 2026, la diferite date, profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-și exprima voința, dar și de starea de vădită vulnerabilitate a 4 victime minore, cu vârste între 5 și 16 ani, le-ar fi obligat la manifestări pornografice în vederea producerii şi difuzării de astfel de materiale, context în care ar fi produs, ar fi deținut și stocat cu ajutorul telefonului mobil materiale pornografice cu minori.

De asemenea, în același interval de timp, abuzând de poziția recunoscută de încredere sau de autoritate asupra a 5 victime minore, cu vârste de 5, 7, 10, 15 și 16 ani, dar și de situaţia de vădită vulnerabilitate a acestora (familii dezorganizate și situație materială precară), cel în cauză ar fi întreținut acte sexuale cu acestea.

Cercetările au stabilit și faptul că, în luna iulie 2026, bărbatul ar fi determinat două persoane vătămate minore (cu vârste de 5 și 7 ani), membre ale aceleiași familii, frați, să comită între ei acte de natură sexuală. Totodată, acesta ar fi înregistrat cu telefonul mobil acțiunile victimelor.

Actele de urmărire penală au arătat și faptul că, pe parcursul lunii iunie 2026, în mod repetat, ar fi atins cu mâinile în zonele intime o persoană vătămată, de 8 ani.

Pe parcursul percheziției domiciliare efectuate la locuința acestuia, în municipiul Rădăuți, au fost descoperite și ridicate dispozitive de stocare a datelor.

La data de 3 august 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava au dispus reținerea bărbatului de 44 de ani.

La data de 4 august 2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava.