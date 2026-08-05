Oprire programată a apei potabile în cartierul Zamca din Suceava, pe 12 și 13 august

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Operatorul de apă și canalizare ACET S.A. Suceava anunță că, începând cu data de 12 august 2026, ora 09:00, și până pe 13 august 2026, ora 09:00, va fi sistată furnizarea apei potabile în mai multe zone din cartierul Zamca.

Oprirea este necesară pentru executarea unei cuplări și a unor modificări în instalațiile de alimentare cu apă potabilă, lucrări realizate în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014-2020”. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, pentru contractul SV-CL-01 – Modernizarea gospodăriilor de apă, capacităților de înmagazinare și a stațiilor de pompare în localitățile Suceava și Fălticeni – LOT 1.

Vor fi afectați utilizatorii casnici, agenții economici și instituțiile publice de pe străzile: Narciselor, Vișinilor, Stejarului, Octav Băncilă, Teodor Neculuță, Ion Neculce, Dionisie Pară, Zămcii, Ilie Lașcu, Grigore Ureche (inclusiv cei arondați punctului termic Zamca 5), Dimitrie Cantemir, Nicolae Costin, Mărășești (de la intersecția cu B-dul George Enescu până la intersecția cu str. Zamcei), Cireșoaia, I.G. Sbiera (de la intersecția cu str. Mărăști până la intersecția cu str. Veronica Micle), Mărăști (de la intersecția cu str. Mărășești până la intersecția cu str. I.G. Sbiera), inclusiv punctele termice T.R.C., Intersecție și Zamca 4.

ACET Suceava recomandă consumatorilor să își asigure rezervele de apă necesare pentru acest interval. La reluarea furnizării, există posibilitatea ca apa să aibă o turbiditate mai ridicată; în acest caz, robinetul trebuie lăsat deschis câteva minute, iar apa utilizată doar în scopuri menajere până la limpezire. Dacă situația persistă, se poate suna la Dispeceratul ACET S.A. Suceava.

Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și mulțumește pentru înțelegere.