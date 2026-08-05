Salvamont Suceava: Patru intervenții în mai puțin de o săptămână. Trei persoane transportate la ambulanță cu traumatisme

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Luna august abia a început, iar echipele Salvamont Suceava au fost deja solicitate la patru intervenții în mai puțin de șapte zile. Trei persoane au necesitat transport la ambulanță din cauza unor traumatisme diverse, în timp ce o a patra a fost găsită în stare bună după ce a lipsit mai bine de 24 de ore.

Potrivit mesajului transmis de Salvamont Suceava, intervențiile s-au desfășurat pe fondul activității turistice din zona montană. Salvatorii montani atrag atenția asupra necesității prudenței atât din partea turiștilor, cât și a participanților la trafic în arealul montan.

Dispeceratul județean și cel național rămân disponibile pentru urgențe și informații. Numerele utile anunțate sunt: 112 pentru situații de urgență, 0725.826.668 (0 – SALVAMONT) pentru dispeceratul național și 0724.212.857 pentru dispeceratul județean Salvamont Suceava.

Salvamont Suceava îndeamnă la responsabilitate și le urează tuturor timp frumos, petrecut cu bucurie pe munte.