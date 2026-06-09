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Ciprian Anton, după anunțul Cetății Suceava: „Sunt onorat de propunere și voi aduce plusvaloare Cetății 1932 Suceava”


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Ciprian Anton, una dintre personalitățile fotbalului sucevean, a reacționat la anunțul clubului ACS Municipal Cetatea 1932 Suceava privind implicarea sa în proiectul sportiv pentru sezonul 2026-2027 din Liga a II-a.

„Ca urmare a comunicatului clubului, vreau să spun că sunt onorat de propunerea care mi s-a făcut”, a declarat Ciprian Anton.

Fostul fotbalist și om de sport, format în Bucovina, și-a exprimat dorința de a contribui la dezvoltarea clubului:

„Ca om de sport care a fost format de Suceava și ca om care am fost și sunt implicat în activitatea fotbalistică, am datoria să fac tot posibilul să aduc un plus clubului sucevean al cărui parcurs merită apreciat.”

Ciprian Anton a precizat că a avut deja o serie de negocieri cu acționariatul clubului și că în perioada imediat următoare se va ști dacă vor merge împreună pe același drum.

„În caz că da, Suceava fotbalistică se va putea baza pe onestitatea, experiența și dorința mea de performanță. Hai Suceava!”, a încheiat el cu optimism.

Declarația vine în contextul în care Cetatea 1932 Suceava a anunțat recent continuitatea antrenorului Petre Grigoraș pe banca tehnică și pregătirile pentru noul sezon, care vor începe oficial pe 22 iunie, urmate de prezentarea lotului pe 25 iunie.


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