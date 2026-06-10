Accident rutier la Vama: Muncitor care lucra la reabilitarea drumului, rănit de o mașină după ce a ieșit dintre utilaje

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La data de 9 iunie 2026, în jurul orei 16:15, pe DJ 176, pe raza satului Strâmtura din comuna Vama, s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea unui bărbat.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, o tânără de 26 de ani, care conducea un autoturism BMW din direcția Frumosu către Vama, a efectuat manevra de depășire a unei coloane de utilaje care executau lucrări de reabilitare a drumului. Într-o curbă periculoasă la stânga, un bărbat de 64 de ani, angajat al societății care efectua lucrările, a ieșit brusc dintre ultimele două utilaje și a pătruns pe sensul de mers al autoturismului.

Șoferița a virat stânga pentru a-l evita, însă l-a acroșat cu partea laterală dreapta față a vehiculului, iar bărbatul a fost proiectat pe carosabil.

În urma impactului, bărbatul a suferit contuzie la genunchiul stâng și escoriații la ambii genunchi, fiind rănit ușor. Acesta a fost transportat la Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.