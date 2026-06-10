Aplicația Apel 112, disponibilă acum și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire

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Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a operaționalizat Aplicația mobilă Apel 112, o soluție modernă din cadrul arhitecturii Next Generation 112, dedicată persoanelor cu deficiențe de auz și/sau vorbire.

Aplicația oferă acces rapid și direct la Serviciul de urgență 112 prin mai multe canale de comunicare adaptate:

apeluri audio-video

chat RTT (Real-Time Text)

pictograme și mesaje predefinite

imagini și videoclipuri

La inițierea apelului, aplicația transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului, precum și datele medicale completate anterior în profilul utilizatorului. Pentru apelurile video este asigurată permanent (24/7) interpretarea în limba semnelor române de către interpreți autorizați.

Prin intermediul aplicației se pot solicita intervenții ale Ambulanței, SMURD, Poliției, Pompierilor, Jandarmeriei sau echipajelor Salvamont.

În paralel, STS derulează campanii naționale de informare și promovare a aplicației, împreună cu autorități și organizații neguvernamentale.

Informații complete, tutoriale și ghiduri de instalare sunt disponibile pe site-ul oficial al Serviciului de Telecomunicații Speciale: https://sts.ro/ro/servicii/despre-112/accesibilitate/apel112ng/

Prin implementarea acestei aplicații, STS reconfirmă angajamentul pentru un Serviciu de urgență 112 modern, accesibil și incluziv, care să asigure șanse egale tuturor cetățenilor în situații de urgență.