Admiterea 2026 la USV Suceava: peste 3.200 de locuri bugetate și un masterat internațional de top



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a anunțat calendarul admiterii pentru anul universitar 2026-2027. Prima sesiune debutează pe 13 iulie 2026, cu 3.205 locuri bugetate disponibile pentru licență, masterat și doctorat, repartizate pe aproape 100 de programe de studiu.

Prima sesiune de admitere se va desfășura în luna iulie, în două runde, după cum urmează: 13-20 iulie (fără zilele 18, 19 iulie), pentru specializările unde nu există probe de concurs şi 13-17 iulie, pentru specializările unde există probe de concurs – prima rundă; ulterior, în perioada 29-30 iulie (până la ora 13:00), pentru specializările unde nu există probe de concurs şi la care vor rămâne locuri disponibile va fi organizată cea de-a doua rundă.

Pentru ciclul de studii de licență, candidații interesați de oferta educațională a USV pot opta pentru unul dintre cele 1648 de locuri bugetate (fără taxă), la care se adaugă 1692 de locuri cu taxă. Dintre cele 1648 locurile bugetate, 42 de locuri sunt alocate absolvenților de liceu din mediul rural, 25 de locuri, absolvenților de liceu proveniți din sistemul de protecție socială sau cu dizabilități, 15 locuri, candidaților de etnie rromă. De asemenea, USV scoate la concurs 500 locuri bugetate, cu bursă, pentru candidații români de pretutindeni. Pentru tinerii care doresc să urmeze studii la distanță, USV scoate la concurs 460 de locuri. În plus, pune la dispoziția absolvenților de studii superioare care sunt deja profesori și au obținut definitivatul în învățământ 300 de locuri pentru conversie profesională.

La nivel de masterat, candidații au la dispoziție 761 de locuri bugetate și 792 de locuri cu taxă, distribuite pe cele 41 de programe de studiu. Dintre locurile bugetate, 5 locuri sunt rezervate candidaților de etnie rromă și alte 25 de locuri, persoanelor cu cerințe educaționale speciale/dizabilități. Alte 223 de locuri sunt destinate candidaților români de pretutindeni.

Pentru ciclul de doctorat, la cele 13 domenii acreditate, USV scoate la concurs 72 de locuri bugetate pentru cetățenii români și românii de pretutindeni, dintre care 40 cu bursă.

Candidații au posibilitatea de a se înscrie atât on-site, în campusul USV, cât și on-line, folosind platforma de înscriere disponibilă. De asemenea, plata taxei de înscriere și de înmatriculare se poate face online.

Candidații români de pretutindeni se pot înscrie direct la USV sau la centrele special organizate în Republica Moldova și Ucraina.

Un element de noutate în oferta educațională a USV este programul de masterat cu diplomă multiplă Inteligență artificială și robotică socială aplicate sănătății globale/Artificial Intelligence & Social Robotics Applied to Global Health, dezvoltat de Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, în parteneriat cu Universitatea din Tours (Franța) și Universitatea din Örebro (Suedia), în cadrul alianței universitare europene NEOLAiA. Programul de masterat va fi organizat în limba engleză și răspunde unei direcții majore de dezvoltare a învățământului superior european: formarea specialiștilor capabili să utilizeze inteligența artificială, robotica socială și tehnologiile digitale în domenii cu impact direct asupra societății, în special sănătatea, îngrijirea, cercetarea medicală și inovarea socială. Prin acest program, studenții vor avea acces la o experiență educațională internațională, interdisciplinară și aplicată, construită în parteneriat cu universități europene cu expertiză complementară. Masteratul creează oportunități de mobilitate, colaborare academică și pregătire într-un domeniu de mare actualitate, aflat la intersecția dintre inteligență artificială, robotică, sănătate globală, etică și responsabilitate socială.

Important de precizat este și faptul că USV alocă 97 de locuri la programele de studii de învățământ superior DUAL: Calculatoare, Sisteme electrice, Automatică şi informatică aplicată, Tehnologia construcţiilor de maşini și Inginerie mecanică.

Pentru a confirma locul ocupat, indiferent de categorie sau opțiune, candidatul declarat admis în prima rundă de înscrieri trebuie să se înmatriculeze cel târziu până la data de 28 iulie (fără ziua de 26 iulie) până la ora 14.00. O a doua perioada de înmatriculări, în cadrul căreia pot confirma locul candidații înscriși în runda a doua și candidații înscriși în runda întâi, care nu s-au înmatriculat și nu și-au retras dosarul de concurs, va avea loc pe 30 iulie, începând cu ora 15.00, și pe 31 iulie, până la ora 16.00. Locurile scoase la concurs se ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Sesiunea de admitere septembrie 2026 va avea, de asemenea, două runde. Prima rundă se va desfășura după următorul program: 3-9 septembrie, (fără zilele 5, 6 septembrie), pentru specializările unde nu există probe de concurs;3-8 septembrie 2026, (fără zilele 5, 6 septembrie), pentru specializările unde există probe de concurs (cu excepția programelor de ID, la care se pot face înscrieri și în data de 5 septembrie – interval orar 8.00 – 12.00). Cea de-a doua rundă este programată pentru data de 16 septembrie 2026, pentru specializările unde nu există probe de concurs şi la care vor rămâne locuri disponibile în urma primei runde de admitere din septembrie.

Informații detaliate despre procesul de Admitere 2026 pot fi obținute consultând pagina https://admitere.usv.ro/ .