Trenuri noi pe ruta Suceava – Galați: Regio Călători introduce două curse InterRegio zilnice începând din 13 martie

Operatorul feroviar Regio Călători introduce, începând de joi, 13 martie 2026, două trenuri noi InterRegio pe ruta Suceava – Galați și retur, pentru a îmbunătăți legăturile de transport între Moldova și sud-estul țării.

Trenurile IR 11076 (Suceava → Galați) și IR 11078 (Galați → Suceava) vor circula zilnic, cu opriri în principalele stații intermediare: Pașcani, Roman, Bacău, Adjud, Mărășești, Tecuci și Barboși.

Conform mersului anunțat de operator, trenul IR 11076 pleacă din Suceava la ora 06:30 și ajunge la Galați la 11:10, după aproximativ 4 ore și 40 de minute.

Pe traseu, opririle sunt scurte, de 1-2 minute în majoritatea stațiilor.

În sens invers, IR 11078 pleacă din Galați la 15:47 și ajunge la Suceava la 20:32, oferind o conexiune de seară utilă pentru călătorii care revin din zona Galați – Tecuci – Bacău.

Detaliile complete ale orelor de sosire și plecare în stații:

Suceava: plecare IR 11076 – 06:30 / sosire IR 11078 – 20:32

Pașcani: sos. 07:12 / plec. 07:14 (dus) | sos. 19:51 / plec. 19:52 (întors)

Roman: sos. 07:42 / plec. 07:43 | sos. 19:25 / plec. 19:26

Bacău: sos. 08:11 / plec. 08:13 | sos. 18:51 / plec. 18:53

Adjud: sos. 08:50 / plec. 08:51 | sos. 18:13 / plec. 18:15

Mărășești: sos. 09:14 / plec. 09:15 | sos. 17:50 / plec. 17:51

Tecuci: sos. 09:37 / plec. 09:38 | sos. 17:26 / plec. 17:28

Barboși: sos. 10:52 / plec. 10:53 | sos. 16:06 / plec. 16:07

Galați: sos. 11:10 | plecare IR 11078 – 15:47

Biletele se pot achiziționa de la casa de bilete Regio Călători din Suceava – Gara Burdujeni, online pe site-ul oficial al operatorului regiocalatori.ro, precum și direct din tren de la personalul de tren, în stațiile unde nu există casă de bilete.

Introducerea acestor trenuri vine în completarea ofertei de transport pe o rută importantă pentru regiunea Moldovei, facilitând deplasările zilnice sau de weekend între Suceava și Galați.

Pentru informații actualizate și eventuale modificări, călătorii sunt sfătuiți să consulte site-ul Regio Călători.