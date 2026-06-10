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România vs Africa la Cetatea de Scaun! Gala Colosseum Tournament #50 vine pe 26 iunie la Suceava


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Ediția jubiliară cu numărul 50 a Galei Colosseum Tournament va avea loc pe 26 iunie 2026, la Cetatea de Scaun a Sucevei, promițând un spectacol de excepție.

Evenimentul va aduce un fight card internațional de top, cu sportivi de elită din Africa, Asia, America Latină și Europa. Nu mai puțin de 10 luptători suceveni vor urca în ring, iar gala va fi transmisă în direct pe Digi Sport.

Printre invitații speciali de marcă se numără legende ale kickbox-ului mondial:

  • Semmy Schilt
  • Errol Zimmerman
  • Frații Stoica
  • Ciprian Sora
  • Sandu Lungu
  • Ionuț „Pitbull” Atodiresei

Consiliul Județean Suceava susține acest eveniment care a devenit un adevărat brand internațional și care plasează Suceava și Bucovina pe harta globală a sporturilor de contact.

„Ne vedem pe 26 iunie, la Cetatea de Scaun!”, transmit organizatorii.

Mai multe detalii, fight card-ul complet și noutăți despre gală sunt disponibile pe pagina oficială Colosseum Tournament.


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