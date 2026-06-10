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Două rețineri pentru infracțiuni rutiere grave în urma raziei din zona Gura Humorului – Frasin


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În cadrul raziei organizate pe 9 iunie 2026 de Poliția Orașului Gura Humorului și cea din Frasin, polițiștii au identificat și reținut doi șoferi care au comis infracțiuni serioase la regimul circulației.

Astfel, un bărbat de 55 de ani, din comuna Vama, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a condus un autovehicul fără permis de conducere și sub influența alcoolului. Suspectul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava și urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Un bărbat de 32 de ani, din satul Doroteia, orașul Frasin, a fost și el reținut pentru 24 de ore după ce a condus un autovehicul pe drumurile publice cu dreptul de conducere suspendat.

Cercetările continuă în ambele dosare penale sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și tragerea la răspundere a celor implicați.

Aceste cazuri se adaugă rezultatelor bune obținute în cadrul raziei ample desfășurate în zonă, care a vizat prevenirea și combaterea faptelor antisociale și a conducerii ilegale.


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