„Un ceai, o vorbă, o poveste…”, ediția a X a: „Sportul sucevean: tradiție, performanță și perspective”

Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Eco TV, Facultatea de Educație Fizică și Sport, în colaborare cu Asociația Bibliotecarilor din România, filiala Suceava, Inspectoratul Școlar Județean, Liceul cu Program Sportiv din Suceava, Clubului Sportiv Școlar din Rădăuți și Clubului Sportiv Municipal „Dorna” din Vatra Dornei, organizează, vineri, 13 martie a.c., începând cu ora 12:00, în Sala de Lectură „Emanuel Diaconescu”, corp E, etaj I, cea de-a X-a ediție a proiectului de dialog cultural „Un ceai, o vorbă, o poveste…”.

Evenimentul propune o dezbatere dedicată sportului din județul Suceava, sub genericul „Sportul sucevean: tradiție, performanță și perspective”, aducând în prim-plan rolul educației fizice și al performanței sportive în formarea tinerelor generații, dar și importanța instituțiilor și cluburilor sportive în dezvoltarea comunității.

Dialogul va fi moderat de Liviu Timiș (Eco TV), iar invitații acestei ediții sunt personalități reprezentative ale educației sportive din județ:

Prof. univ. dr. Florin Valentin Leuciuc, Decan al Facultății de Educație Fizică și Sport;

Prof. Nicolae Ciprian Anton, Inspector Școlar General al ISJ Suceava;

Prof. Marius Colțuneac, Inspector Școlar de Specialitate – Educație Fizică și Sport;

Prof. Bogdan Roșcăneanu, reprezentant al Clubului Sportiv Școlar Rădăuți;

Prof. Cristian Prăsneac, reprezentant al Clubului Sportiv Municipal „Dorna” Vatra Dornei;

Prof. Anca Maria Tronciu, Director al Liceului cu Program Sportiv Suceava.

Discuțiile vor evidenția tradiția sportivă a zonei, performanțele obținute de sportivii suceveni în competițiile naționale și internaționale, precum și perspectivele de dezvoltare ale sportului școlar și universitar.

Acțiunea organizată reunește sportul, cultura, educația și comunitatea, prin realizarea unei expoziții de carte, punctând momente cheie din istoria sportului sau motivația necesară pentru un stil de viață sănătos. Documentele prezentate în expoziție se referă la următoarele aspecte: educația fizică în școli, sportul ca loisir, concursurile sportive, asociațiile sportive, personalități care au contribuit la dezvoltarea sportului și sportivi de performanță; presa sportivă și contribuția sa la propagarea sportului; mișcarea sportivă olimpică și manifestări sportive.

Anul 2026, declarat „Anul Nadia Comăneci”, este dedicat excelenței. Performanța adevărată se construiește în timp, prin muncă, disciplină și perseverenţă. Astfel, în cadrul evenimentului, va fi proiectat un film documentar, realizat de jurnalistul Liviu Timiş, despre povestea celebrei sportive şi despre locul în care s-au scris primele pagini din istoria gimnasticii românești.

Evenimentul este organizat de Liviu Timiș (Eco TV) și Adriana Florentina Malanciuc, bibliotecar în cadrul Bibliotecii USV.

Participarea este deschisă studenților, profesorilor, elevilor, sportivilor și tuturor celor interesați de evoluția și perspectivele sportului sucevean.