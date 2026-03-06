De Ziua Femeii, Iulius Mall Suceava îți oferă premii la cumpărături: vouchere la magazinele tale preferate și Mystery Box



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Luna martie este despre gingășie, eleganță și ambiție, despre femei și tot ce le reprezintă, iar Iulius Mall Suceava ți-a pregătit surprize speciale pentru a le sărbători. În perioada 6 – 8 martie 2026, cei care fac cumpărături de minimum 400 de lei pot câștiga premii instant, de la vouchere cadou la Mystery Box.

Dacă ești în căutarea cadoului perfect pentru 8 martie sau vrei să te răsfeți cu o sesiune de shopping, Iulius Mall Suceava te așteaptă cu surprize care îți vor transforma vizita într-un moment special.

Între 6 și 8 martie, dacă faci cumpărături de minimum 400 de lei, pe unul sau cinci bonuri fiscale diferite, în aceeași zi, din maximum cinci magazine distincte din Iulius Mall Suceava, te înscrii automat în campanie. Primii 100 de clienți care vin la la Centrele de Premiere de lângă Reserved și la Centrul Info vor avea șansa de a câștiga premii instant.

Fiecare zi îți poate aduce vouchere la magazinele Meli Melo, Opal, Dolciano, XpertBeauty, Adidas și Sport Vision, dar și un Mystery Box, plin de surprize.

Luna martie vine cu povești îndrăgite și competiții de strategie la Iulius Mall Suceava. Sâmbătă, 7 martie 2026, în fața magazinului Reserved, de la ora 12:00, cei mici „vor păși” în universul fermecat al lui „Pinocchio”. Pe lângă magia teatrului, sâmbătă, de la ora 10:00, va avea loc campionatul „Șah Mat la Iulius Mall Suceava”, în zona Cinema.

Vino la Iulius Mall Suceava și transformă shopping-ul într-o experiență care îți aduce premii și surprize!