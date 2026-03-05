Spectacol de teatru și competiție de șah, în acest weekend, la Iulius Mall Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Weekend-ul acesta, poveștile copilăriei și competițiile de strategie își dau întâlnire la Iulius Mall Suceava. Personaje simpatice, aventuri haioase și competiții interesante transformă fiecare activitate într-o amintire de neuitat. Luna martie aduce spectacole și povești îndrăgite, gândite pentru cei mici, dar și pentru părinții care vor să se bucure de timp de calitate în familie.

Sâmbătă, 7 martie 2026, în fața magazinului Reserved, de la ora 12:00, cei mici „vor păși” în universul fermecat al lui „Pinocchio”, un spectacol de teatru adaptat după celebra poveste scrisă de Carlo Collodi. Aventurile simpaticei marionete care visează să devină băiat adevărat vor aduce pe scenă momente pline de emoție, umor și învățăminte prețioase. Participarea este gratuită.

Spectacolele de teatru continuă în fiecare sâmbătă la Iulius Mall Suceava, de la ora 12:00. Pe 14 martie, cei mici vor porni într-o aventură fantastică alături de „James și piersica uriașă”, iar pe 21 martie se vor întâlni cu „Cei trei purceluși”, într-o poveste despre curaj, prietenie și alegeri înțelepte.

Pe lângă magia teatrului, sâmbătă, de la ora 10:00, va avea loc campionatul „Șah Mat la Iulius Mall Suceava”, în zona Cinema, adresat tuturor elevilor: de la clasa pregătitoare, până la clasa a XII-a. Dacă ești pasionat de șah, poți veni să urmărești competiția și să îți susții favoriții.

Vino la Iulius Mall Suceava, intră în lumea fascinantă a poveștilor și acceptă provocarea tablei de șah!