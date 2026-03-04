Expoziție dedicată pictorului bucovinean Traian Postolache la Muzeul Național al Țăranului Român din București: „Drumul spre lumină” se deschide pe 11 martie



Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Național al Țăranului Român invită publicul bucureștean la vernisajul expoziției „Traian Postolache. Drumul spre lumină”, care va avea loc miercuri, 11 martie 2026, la ora 17.00, în Sala „Tancred Bănățeanu” a instituției din București. Evenimentul va fi prezentat de dr. Marius Tița.

Proiectul este finanțat de Consiliul Județean Suceava și se desfășoară sub egida Consiliului Internațional al Muzeelor (ICOM). Expoziția marchează împlinirea a zece ani de la plecarea în Lumină a pictorului Traian Postolache (1953–2016), una dintre cele mai profunde voci plastice bucovinene, a cărui operă a fost constant inspirată de spațiul religios și de lecturi esoterice solide.

Născut la Rădăuți pe 7 septembrie 1953, Traian Postolache a absolvit Facultatea de Arte Plastice din Iași (1975–1979), la clasa prof. Ion Neagoe. A devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România în 1990 și a avut o carieră diversă: designer industrial (1979–1990), bibliotecar la Biblioteca Municipală Rădăuți, muzeograf și director al Muzeului de Etnografie „Samuil și Eugenia Ioneț” din Rădăuți (1999–2008). Este fondatorul Galeriei de Artă din Rădăuți și a semnat cronici de artă și eseuri în presa culturală bucovineană și bucureșteană.

Artistul a organizat expoziții personale la București, Rădăuți și Suceava și a participat la numeroase expoziții de grup în țară și străinătate (Cernăuți, Tokio, Chicago, Washington). A fost distins cu Premiul Special al Juriului (1992) și Premiul III (1994) la Festivalul Național „Voronețiana”. Lucrările sale se regăsesc în colecții muzeale și particulare din România și din străinătate.

Expoziția „Traian Postolache. Drumul spre lumină” va putea fi vizitată la Muzeul Național al Țăranului Român în perioada 11 martie – 5 aprilie 2026 și oferă publicului ocazia de a descoperi universul artistic profund al unui creator autentic, ale cărui căutări spirituale se înscriu în tradiția sacră a Bucovinei.