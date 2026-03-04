«Nu ne intimidează atacurile și știrile false. Dimpotrivă, ne dau energie să mergem înainte» – mesajul ferm al viceprimarului Dan Ioan Cușnir după depunerea plângerilor penale la DNA față de fosta conducere a Primăriei Suceava



Viceprimarul municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir, a transmis un mesaj de hotărâre la finalul conferinței de presă în care Primăria a anunțat depunerea plângerilor penale la DNA Suceava împotriva vechii conduceri a instituției, acuzată de abuz în serviciu și prejudicii de circa 18 milioane de lei la contractul de salubrizare.

„Nu ne intimidează, dimpotrivă, fiecare atac, fiecare știre falsă despre noi ne dau energia să mergem înainte, în lupta pentru cetățeni, pentru că am promis această luptă împotriva unei rețele de profitori pe care i-am deranjat și împotriva celor care, în timp, și-au transformat funcțiile într-un privilegiu”, a declarat Dan Ioan Cușnir.

Viceprimarul a recunoscut că administrația actuală a știut de la început că va trebui să ia măsuri nepopulare și să își atragă dușmani, dar și-a asumat acest lucru: „Știam că va trebui să facem demersuri care ne vor atrage antipatii și dușmani, dar ne-am asumat acest lucru. Nu există o altă cale”.

Întrebat de ce a durat atât de mult până la depunerea plângerilor penale, Cușnir a explicat că documentele au fost extrem de greu de găsit: „Foarte multe documente le-am găsit greu. Al doilea caiet de sarcini l-am găsit foarte greu, aproape întâmplător. A fost pus la dispoziția unor organe de control și din discuții cineva a văzut al doilea caiet de sarcini, l-a luat și după aceea a mers pe fir”.

Plângerile penale depuse marți vizează fostul primar Ion Lungu, foștii directori executivi Mihai Hostiuc și Elisabeta Văideanu, precum și alți funcționari implicați în derularea contractului cu SC Diasil Service SRL.