Deputatul Petru Negrea, în Parlament: Crescătorii de porci vând în pierdere de peste 20 de săptămâni consecutive și riscă falimentul din cauza importurilor ieftine

Deputatul AUR de Suceava, Petru-Gabriel Negrea, a atras atenția, marți, de la tribuna Camerei Deputaților, asupra situației dramatice în care se află crescătorii de suine din România, care vând în pierdere de peste 20 de săptămâni consecutive, fără ca statul să intervină pentru stabilizarea pieței.

„În loc ca statul român să intervină pentru a stabiliza piața și pentru a sprijini fermierii, asistăm la o pasivitate totală. Mai grav, România acceptă acorduri comerciale care pot lovi și mai puternic sectorul zootehnic românesc”, a declarat deputatul Negrea Petru-Gabriel.

Parlamentarul sucevean a subliniat că acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur riscă să inunde piața europeană cu carne de porc produsă la costuri mult mai scăzute, accentuând presiunea asupra fermelor românești deja afectate de crize succesive și de efectele pestei porcine africane.

„În loc să își protejeze fermierii, statul român îi împinge spre faliment. Sectorul suin din România este deja slăbit, iar presiunea suplimentară creată de importuri ieftine poate accelera închiderea fermelor”, a avertizat deputatul AUR.

Negrea Petru-Gabriel a atras atenția că problema nu este doar economică, ci și de securitate națională, mai ales în contextul geopolitic actual marcat de escaladarea conflictului dintre Israel și Iran, care generează volatilitate pe piețe și perturbări ale lanțurilor comerciale.

„Trăim într-un moment extrem de tensionat. Dependența masivă de importuri alimentare devine o vulnerabilitate strategică. O țară care nu își poate asigura producția alimentară de bază își reduce drastic capacitatea de reacție în situații de criză”, a explicat parlamentarul.

Potrivit datelor prezentate, România importă aproximativ 70% din carnea de porc consumată, iar deficitul comercial anual al sectorului depășește un miliard de euro.

„România are potențial agricol, are fermieri cu experiență și are piață internă. Ceea ce a lipsit până acum a fost o strategie serioasă pentru reconstrucția zootehniei românești. Dacă nu acționăm rapid, riscăm să pierdem definitiv acest sector strategic”, a concluzionat deputatul Negrea Petru-Gabriel.

Parlamentarul AUR a solicitat Guvernului să trateze securitatea alimentară ca prioritate națională și să adopte măsuri urgente pentru stabilizarea pieței și sprijinirea crescătorilor de suine.