Acțiune de amploare a Poliției Suceava în domeniul silvic: 400 de metri cubi de lemn fără documente și fără proveniență legală, confiscate două ansambluri auto de mare tonaj evaluate la 80.000 de euro



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au declanșat o anchetă complexă după ce au identificat o societate comercială din județ care a efectuat 24 de transporturi ilegale de material lemnos în doar patru zile, între 21 și 24 februarie 2026. Cantitatea totală descoperită se ridică la aproximativ 400 de metri cubi de lemn rotund, evaluată la circa 36.000 de euro, pentru care nu există documente justificative legale.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu pe 24 februarie 2026, în urma exploatării unor informații operative, constatând săvârșirea a două infracțiuni grave prevăzute de Noul Cod Silvic (Legea nr. 331/2024): transportul de material lemnos cu volum cuprins între 10,01 și 20 mc inclusiv, fără documente specifice sau fără proveniență legală (art. 151 alin. (2) lit. b), precum și introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice în sistemul SUMAL (art. 149 alin. (1)).

Pe 25 februarie 2026, procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a dispus extinderea urmăririi penale și pentru infracțiunea de deținere în depozit a unui volum de material lemnos cu diferențe scriptice-fizice mai mari de 20% (minimum 10 mc) – art. 151 alin. (1) din Legea nr. 331/2024 – precum și pentru noi fapte de transport ilegal și manipulare a sistemului informatic.

În cadrul acțiunii coordonate de procuror, au fost dispuse măsuri concrete și rapide: indisponibilizarea a două ansambluri auto de mare tonaj evaluate la 80.000 de euro (depozitate la locația special amenajată a IPJ Suceava din comuna Stroiești), sistarea activității depozitului aparținând societății, instituirea pazei de către jandarmi și inventarierea integrală a întregului stoc de material lemnos. Pe 3 martie 2026 a fost pusă în aplicare și o percheziție domiciliară la punctul de lucru al societății, iar inventarierea continuă în aceste momente.

La acțiunea de amploare au participat efective importante din cadrul Serviciului Ordine Publică – Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, Secției 14 Poliție Rurală Vama, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, precum și jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean „Bogdan Vodă” Suceava, alături de specialiști silvici din Garda Forestieră Națională și Garda Forestieră Suceava.

Dosarul penal se află sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru tragerea la răspundere penală atât a persoanelor fizice, cât și a celei juridice implicate.