Solidaritate dincolo de granițe: Antrenorul Cosmin Olăroiu oferă cazare și masă pentru 10 elevi și 4 profesori suceveni blocați în Dubai

Un gest de o generozitate remarcabilă vine din partea renumitului antrenor Cosmin Olăroiu, care s-a oferit să suporte integral cazarea și masa pentru un grup de 10 elevi și 4 profesori de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, aflați temporar blocați în Dubai din cauza contextului internațional complex.

Anunțul a fost făcut miercuri de inspectorul școlar general al județului Suceava, prof. Nicolae-Ciprian Anton, care a avut o discuție personală cu antrenorul Olăroiu. „Sunt momente în care distanța și contextul global ne pun la încercare, dar sunt și momente care ne reamintesc că bunătatea nu cunoaște frontiere”, a transmis inspectorul școlar general.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, întoarcerea grupului a fost amânată temporar. În aceste circumstanțe dificile, Cosmin Olăroiu a răspuns prompt apelului și a decis să intervină imediat, asigurându-le elevilor și profesorilor condiții decente de cazare și masă până la reluarea zborurilor în siguranță.

„Dincolo de performanțele sale profesionale incontestabile, am descoperit un om de o noblețe rară, care a fost gata să sară în ajutorul unor suceveni aflați la mii de kilometri de casă. Îi mulțumim public, în numele întregii comunități educaționale sucevene, pentru generozitatea și promptitudinea cu care a răspuns apelului nostru”, a declarat prof. Ciprian Anton.

Inspectorul școlar general i-a asigurat pe părinți că ISJ Suceava menține contactul permanent cu toate grupurile de elevi și profesori aflați în Orientul Mijlociu și face toate demersurile posibile pentru repatrierea lor în condiții de siguranță. „Între timp, suntem liniștiți știind că sunt pe mâini bune”, a adăugat Ciprian Anton.

Gestul antrenorului Cosmin Olăroiu devine o lecție de omenie și solidaritate pentru întreaga comunitate suceveană, demonstrând că, în fața dificultăților, unitatea și sprijinul reciproc rămân singura forță reală.