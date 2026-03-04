

La alegerile parlamentare din 2024, majoritatea voturilor cetățenilor români a fost pentru direcția suveranistă, partidele de sistem PSD, PNL și USR luând scoruri mai slabe decât la precedentele alegeri.

Instituțiile care asigură buna funcționare a extragerii de plusvaloare din societatea românească au reușit să întoarcă acest vot prin tehnici de fachirism juridico-electoral și cu suportul instituțiilor media majoritare pro-guvernamentale.

Partidele POT și SOS au fost destructurate parlamentar și a fost formată o Coaliție de guvernare PSD-PNL-USR care să salveze țara de proastele guvernări succesive PSD, PNL, USR.

Trebuie subliniat că premierul este șeful partidului de pe locul 3 în alegeri, iar agenda guvernării este stabilită majoritar de partidul de pe locul 4 la alegeri, practic o anihilare a voinței populare exprimate la vot.

Guvernul condus de Ilie Bolojan luptă zi de zi împotriva bunăstării cetățenilor români, protejând interesele corporațiilor străine și ale șmecherilor mufați de decenii la bugetul public. PSD a participat la toate deciziile catastrofale pentru cetățeni și firmele românești. Într-un efort inexplicabil din punct de vedere rațional, PSD la guvernare a lovit crunt în toate categoriile sale de votanți, preluând complet agenda USR.

Ca argument suplimentar, președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că în momentul în care va ajunge premier va legaliza căsătoriile între persoanele de același sex și va aproba adopțiile de copii de către aceste cupluri. În acest moment, practic, PSD și USR împărtășesc aceeași doctrină și aceeași agendă publică.

Pe plan local, președintele PSD Suceava Vasile Rîmbu își selectează colaboratorii la Primăria Suceava doar din anturajul senatorului PNL invizibil Gheorghe Flutur (mai colaborează strâns și cu doi useriști care au candidat și ei la Primăria Suceava).

Votanții PSD nemulțumiți de userizarea partidului și sărăciți de acesta vor migra către două direcții: varianta AUR – partid explicit pro-american; și varianta unui pol suveranist pro-chinez construit deocamdată în jurul Vioricăi Dăncilă (până se găsește un lider mai carismatic) având în spate ca strateg un fost general SIE și fost membru de frunte al UTC.

În concluzie: vești bune pentru comunitatea LGBT; vești rele pentru copiii orfani, votanții PSD și, în general, pentru cetățenii simpli.