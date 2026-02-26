Parcul auto și parcările – o problemă ignorată cronic în județul Suceava, de Adrian Botezatu



În România, autoritățile par prinse mereu pe picior greșit: iarna le surprinde an de an, iar evoluția firească a societății și a economiei se petrece aproape în secret față de decidenții politici și administrativi. Un exemplu elocvent este explozia numărului de autoturisme înmatriculate în județul Suceava și, corelativ, lipsa cronică a locurilor de parcare – o problemă sistemică pe care administrațiile locale și județene o ignoră de peste două decenii.

Cifrele vorbesc de la sine. În 2007, în județul Suceava erau înmatriculate 75.425 de autoturisme. Până în 2016 numărul s-a dublat, ajungând la 146.194, iar în 2024 a explodat la 255.731 – o creștere de peste 340% față de nivelul din 2007. Au existat, în tot acest timp, strategii coerente, planuri de urbanism adaptate sau investiții majore în infrastructura de parcare? Răspunsul este evident negativ.

Realitatea din teren este dezarmantă. La Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava nu există parcări generoase dedicate staționării scurte pentru cei care vin să preia pasageri. Parcarea Gării Burdujeni este permanent supraaglomerată. Muzeul de Istorie nu dispune de spațiu pentru autocare, Cetatea de Scaun a Sucevei are de zeci de ani doar o parcare improvizată, iar la Cimitirul „Pacea” – unul dintre cele mai circulate locuri din municipiu – lipsesc cu desăvârșire locuri de parcare decente. În cartierele rezidențiale, situația este și mai dramatică: blocurile noi se ridică fără a prevedea suficiente locuri de parcare, iar străzile devin depozite improvizate de mașini.

Cea mai simplă, eficientă și testată soluție în Uniunea Europeană rămâne sistemul Park&Ride. Acesta presupune amenajarea, la toate intrările principale în orașe și localități, a unor parcări mari, sigure (păzite, iluminate, video-supravegheate), unde cetățenii să-și poată lăsa autoturismele în siguranță și să continue călătoria cu transportul public. În zona metropolitană Suceava – cea mai aglomerată din județ – există deja un transport public metropolitan funcțional, care poate prelua pasagerii din aceste parcări de tip Park&Ride și îi poate aduce direct în centru, reducând astfel presiunea pe arterele principale și pe străzile înguste din municipiu.

Soluția nu necesită invenții revoluționare, ci doar voință politică și administrativă. Exemplele europene demonstrează că investițiile în astfel de parcări se amortizează rapid prin descongestionarea traficului, reducerea poluării și creșterea atractivității transportului public. În absența lor, Suceava riscă să devină un oraș sufocat de mașini, cu ambuteiaje permanente, stres crescut pentru locuitori și pierderi economice semnificative. Este momentul ca autoritățile județene și locale să iasă din inerție și să trateze serios această problemă structurală. Altfel, creșterea parcului auto – un semn clar de prosperitate și mobilitate – se va transforma, paradoxal, într-o sursă majoră de frustrare și blocaj pentru întreaga comunitate suceveană