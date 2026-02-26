Bărbat din Frasin, prins pe contrasens și cu permis anulat cu alcoolemie de peste 1 mg/l în aerul expirat



Polițiștii Serviciului Rutier Suceava – Biroul Drumuri Naționale și Europene au oprit în trafic, miercuri seară, 25 februarie 2026, un autoturism Audi A4 care circula în contrasens pe Drumul Județean 177A (strada Ober), în orașul Frasin, având direcția spre comuna Stulpicani.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 23:40, în timpul unei acțiuni de rutină. Conducătorul auto a fost oprit după ce a manifestat un comportament suspect, circulând pe sensul opus fără a efectua o manevră de depășire. La volan a fost identificat un bărbat de 34 de ani, din orașul Frasin.

La ora 23:43, șoferul a fost testat cu etilometrul, rezultând o concentrație de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost condus la Spitalul Orășenesc Gura Humorului – secția CPU, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Verificările în bazele de date ale Poliției Române au arătat că permisul de conducere al bărbatului figurează ca anulat.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1.215 lei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de lucrătorii Serviciului Rutier – Biroul D.N.E. Suceava sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere (art. 335 alin. (2) Cod penal) și conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice (art. 336 alin. (1) Cod penal).