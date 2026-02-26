Bărbat din Rădăuți rănit după ce s-a electrocutat în timp ce repara un prelungitor acasă. A fost transportat de urgență la spital



Rădăuți, 26 februarie 2026 – Un bărbat din municipiul Rădăuți a fost grav electrocutat miercuri, 25 februarie, în jurul orei 10:31, în timp ce efectua reparații la un prelungitor electric în locuința sa.

Poliția municipiului Rădăuți a fost alertată prin SNUAU 112 de către vecina victimei, care a auzit strigăte de ajutor și s-a deplasat imediat la fața locului. Aceasta a găsit bărbatul electrocutat și a solicitat ajutorul de urgență.

Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că rădăuțeanul efectua reparații la un prelungitor pe care nu îl deconectase anterior de la rețeaua electrică. În urma contactului cu curentul electric, bărbatul a suferit un șoc puternic, a căzut și s-a lovit la cap de calorifer.

La fața locului s-a prezentat un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, care i-a acordat primele îngrijiri medicale. Bărbatul a fost diagnosticat preliminar cu electrocutare, arsură de gradul 2-3 la policele stâng și traumatism cranio-cerebral (TCC) cu hematom frontal stâng. Ulterior, a fost transportat la Compartimentul de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Rădăuți pentru investigații și tratament de specialitate.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.