Primarul Bogdan Loghin din fața unei săli de jocuri de noroc: Am redactat proiectul de hotărâre pentru interzicerea totală a jocurilor de noroc în Rădăuți

Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a anunțat joi, 26 februarie, că a finalizat și a depus proiectul de hotărâre prin care jocurile de noroc vor fi interzise complet pe raza întregului municipiu.

Declarația a fost făcută în fața unei săli de jocuri de noroc din municipiu.

„Am redactat prin aparatul propriu proiectul de hotărâre prin care interzicem jocurile de noroc pe raza municipiului Rădăuți. Cu alte cuvinte, dacă va trece acest proiect în Consiliul Local Rădăuți, pentru că trebuie votat de consilieri, rădăuțenii se vor bucura ca să nu mai vadă niciun joc de noroc pe raza municipiului lor”, a declarat primarul Bogdan Loghin.

Edilul a subliniat că este vorba despre un pas important pentru comunitate, în ciuda presiunilor existente și viitoare.

„Este un pas mare pentru că presiunile sunt și vor fi, dar nu ne vom clădi niciodată dezvoltarea municipiului pe lacrimile îndurerate ale familiilor”, a adăugat primarul.

Proiectul de hotărâre urmează să intre în dezbaterea Consiliului Local Rădăuți, unde va fi supus votului consilierilor. Dacă va fi adoptat, municipiul Rădăuți se va alătura celorlalte localități din țară care au impus restricții totale sau parțiale privind activitatea sălilor de jocuri de noroc.