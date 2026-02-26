Utilaj industrial în valoare de peste 35.000 de euro, căutat de autoritățile italiene, descoperit și indisponibilizat de polițiștii de frontieră suceveni



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au descoperit și indisponibilizat un utilaj industrial telescopic, în valoare de peste 35.000 de euro, care figura ca bun căutat pentru confiscare de către autoritățile din Italia.

Acțiunea a avut loc miercuri, 25 februarie 2026, în jurul orei 13:30, pe linia combaterii traficului internațional cu autovehicule și bunuri furate din străinătate. Polițiștii de frontieră din cadrul STPF Suceava – ITPF Sighetu Marmației au oprit în trafic, în localitatea Iaslovăț, un automarfar înmatriculat în România, care transporta un utilaj industrial telescopic purtând număr de înmatriculare italian.

În urma verificărilor suplimentare în bazele de date naționale și internaționale, s-a constatat că utilajul figurează ca „bun căutat pentru confiscare”, alertă introdusă chiar în aceeași zi, 25 februarie 2026, de autoritățile italiene.

Utilajul, evaluat la aproximativ 175.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, faptă prevăzută și pedepsită de Codul penal. Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, urmând ca la finalizarea lor să fie dispuse măsurile legale corespunzătoare.