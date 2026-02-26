O autoutilitară IVECO a luat foc în mers pe DN2K între Milișăuți și Iaslovăț – prejudiciu estimat la 50.000 de euro



O autoutilitară IVECO ce transporta PAL a fost cuprinsă de flăcări în timp ce se deplasa pe drumul național DN2K, între orașul Milișăuți și comuna Iaslovăț. Evenimentul a fost semnalat direct polițiștilor din cadrul Poliției orașului Milișăuți miercuri dimineață, 25 februarie 2026, la ora 08:50.

La fața locului s-au deplasat imediat două autospeciale de stingere – una din cadrul Detașamentului de pompieri civili Milișăuți și alta din cadrul Detașamentului de pompieri civili Iaslovăț. Ulterior au intervenit un echipaj SMURD și o autospecială din cadrul Detașamentului de pompieri Rădăuți, care au lichidat incendiul.

Șoferul autoturismului a declarat verbal că nu a suferit leziuni sau arsuri și a refuzat transportul la Spitalul Municipal Rădăuți pentru investigații suplimentare.

Din verificările efectuate împreună cu reprezentanții Detașamentului de pompieri Rădăuți a rezultat că incendiul a fost provocat de un scurtcircuit electric, cauzat de un cablu defect. Conducătorul auto a precizat că a pornit mașina normal, iar flăcările au apărut în timpul deplasării. Nu există indicii privind o acțiune intenționată.

Prejudiciul material cauzat de incendiu a fost estimat la aproximativ 50.000 de euro. Nu au fost înregistrate victime omenești și nici avarii la alte imobile sau bunuri din jur.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă.