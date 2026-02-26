Programul lunii MARTIE 2026 la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava



Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava anunță un program divers și de calitate pentru luna martie 2026, cu premiere naționale, spectacole invitate, evenimente aniversare și reprezentații dedicate unor zile mondiale importante. Iată calendarul principal al lunii:

Vineri, 6 martie, ora 19:00 – Dealurile Californiei Cea mai recentă producție a teatrului sucevean, montată în premieră națională după textul lui Jez Butterworth în regia lui Horia Suru. Un spectacol vibrant, cu muzică live, distribuție tânără (inclusiv cei patru noi actori ai teatrului) și colaboratori surpriză. Primele două reprezentații au avut casa închisă – energie contagioasă și succes meritat!

Luni, 9 martie, ora 19:00 – The Voice of Love Cezar Ouatu celebrează 20 de ani de carieră internațională printr-un turneu aniversar. De la operă la pop, jazz, baroc, muzică de film și crossover, show-ul promite virtuozitate vocală și emoție pură – o adevărată eliberare sufletească.

Marți, 10 martie, ora 17:00 – Superaventura Sonic Show Spectacol interactiv pentru întreaga familie, adus de Teatrul Fantezia Galați. Personajele îndrăgite ale copiilor prind viață pe scenă într-o lume plină de viteză, prietenie și energie debordantă.

Miercuri, 11 martie, ora 19:00 – Globariciu One man show de comedie cu Doru Octavian Dumitru. Un spectacol care celebrează pofta de viață și pofta de râs – două pofte care merg mână în mână, mai ales când intri în sală.

Vineri, 13 martie, ora 19:00 – Micul prinț După celebra poveste a lui Antoine de Saint-Exupéry, un spectacol poetic și tandru, cu muzică transcendentală semnată de compozitorul și pianistul Tibor Cári. Un pamflet emoționant împotriva vârstei adulte și un ghid despre lucrurile cu adevărat esențiale.

Miercuri, 18 martie, ora 19:00 – Rinocerii Capodoperă a teatrului absurdului, de Eugène Ionesco, în regia francezului Alain Timár. Spectacolul a fost jucat de 18 ori la Festivalul OFF Avignon 2023, unde a intrat în Top 30 al secțiunii. Reprezentarea face parte din „Luna francofoniei la Suceava”, organizată de Alianța Franceză.

Joi, 19 martie, ora 18:00 – Visul Concept al Școlii de teatru „DreamBoutique” București, după „Visul unei nopți de vară” de Shakespeare. Spectacol dedicat Zilei Mondiale a Teatrului pentru Copii și Tineret (20 martie), care subliniază rolul unic al artelor spectacolului în explorarea emoțiilor și ideilor de către publicul tânăr.

Sâmbătă, 21 martie, ora 19:00 – Dealurile Californiei Revenire cu cea mai nouă producție suceveană, în cadrul Campaniei Naționale „Artiștii pentru Artiști” derulată de UNITER. O parte din încasări va fi direcționată către Fondul de solidaritate teatrală, pentru sprijinirea creatorilor aflați în dificultate. Fiecare bilet cumpărat este un gest de susținere a comunității artistice românești.

Miercuri, 25 martie, ora 19:00 – Relațiile: conexiuni vizibile și invizibile Seară de psihologie cu Psih. Dr. Raluca Anton. O întâlnire profundă despre tiparele relaționale, modul în care legăturile ne modelează și cum putem construi conexiuni mai conștiente, vii și sănătoase.

Vineri, 27 martie, ora 19:00 – Oamenii teatrului Spectacol aniversar inedit, regizat de Daniel Bucur, dedicat Zilei Mondiale a Teatrului (27 martie). O privire neașteptată asupra echipei multidisciplinare a teatrului – de la cei mai vizibili la cei mai discreți. O seară de recunoaștere și celebrare a muncii din spatele cortinei.

