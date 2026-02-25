Primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, a fost reținut în arest pentru violență în familie



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția orașului Salcea a dispus, miercuri seara, reținerea pentru 24 de ore a primarului comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, pentru violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal. El urmează să fie încarcerat în Arestul Poliției Județene Botoșani.

Reziuc ar urma să fie prezentat, joi, în fața unui judecător de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă.

Polițiștii au dispus măsura reținerii după ce au venit rezultatele testării poligraf a victimelor ce arată că acestea au fost sincere atunci când au reclamat faptele de agresiune.

Față de Radu Reziuc (40 de ani) a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie, după ce pe 30 ianuarie 2026 s-a prezentat la sediul Poliție Salcea S.A. (41 de ani, din comuna Siminicea) împreună cu fiica sa de 19 ani, reclamând că au fost agresate fizic de către acesta în noaptea de 28/29 ianuarie.

Din verificările preliminare, polițiștii au stabilit că S.A. s-a aflat în relație de concubinaj cu primarul de aproximativ 2 ani, cei doi locuind împreună la locuința bărbatului din Mitocu Dragomirnei. În noaptea respectivă, fiica acesteia (19 ani) s-a aflat și ea la domiciliu, moment în care a izbucnit un conflict între tânără și primar. Acesta ar fi agresat-o fizic pe fiica concubinei sale, iar când mama a intervenit, a fost și ea lovită.

Cele două femei au declarat că în timpul agresiunii ar fi fost lovite cu tocul unui obiect care semăna cu un pistol, fără a putea preciza tipul de armă sau dacă este letală. Ulterior, ele susțin că au fost amenințate și împiedicate să părăsească locuința până în dimineața zilei de 29 ianuarie, când li s-ar fi permis să plece cu autoturismul femeii, parcat în curte.

Ambele victime au fost audiate, iar în baza procedurilor prevăzute de Legea nr. 217/2003, după completarea formularelor de evaluare a riscului, au fost emise două ordine de protecție provizorii față de Reziuc, iar Judecătoria Suceava a emis ulterior un ordin de protecție pentru 12 luni.

Cele două femei nu au solicitat monitorizare electronică și s-au întors la domiciliul legal din comuna Siminicea.

Verificările în bazele de date au arătat că Radu Reziuc nu figurează ca deținător legal de arme letale.

Cauza a fost prezentată procurorului de serviciu, care a dispus completarea probatoriului prin efectuarea a două percheziții domiciliare.

Astfel, la data de 31 ianuarie 2026, polițiștii au pus în executare mandatele de percheziție la locuința primarului și la o altă proprietate legată de acesta. Au fost ridicate articole de îmbrăcăminte și alte bunuri cu valoare probatorie, însă nu a fost identificată nicio armă sau muniție. Pentru verificări suplimentare, un heleșteu din curtea cabanei a fost secat cu sprijinul ISU Suceava, fără rezultate pozitive în ceea ce privește un eventual obiect ascuns.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava pentru stabilirea tuturor circumstanțelor legale privind acest eveniment.

Radu Reziuc este acuzat de loviri și alte violențe față de fata de 19 ani, de loviri față de femeie și de două infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal.