Poliția Județeană Suceava după reținerea primarului comunei Mitocu Dragomirnei pentru acuzații de violență domestică: Prevenirea și combaterea violenței domestice este o prioritate a Poliției



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Județeană Suceava a emis, miercuri seară, un comunicat oficial prin care confirmă reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 40 de ani din comuna Mitocu Dragomirnei, identificat în presă ca fiind primarul localității, Radu Reziuc.

Potrivit inspectorului șef adjunct al Poliției Județene Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu, măsura a fost dispusă de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Salcea, sub coordonarea unui procuror din Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, în urma unui dosar penal deschis pe numele acestuia pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe, violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal.

Potrivit comunicatului IPJ Suceava, totul a început pe 30 ianuarie 2026, când o femeie de 41 de ani și fiica acesteia, în vârstă de 19 ani, s-au prezentat la sediul Poliției Orașului Salcea și au reclamat că, în noaptea de 28/29 ianuarie 2026, ar fi fost agresate fizic și lipsite de libertate de către un bărbat de 40 de ani din Mitocu Dragomirnei. Victimele au declarat că cele două femei locuiau împreună cu bărbatul respectiv, iar conflictul a izbucnit în locuința acestuia, unde fiica concubinei a fost lovită, iar mama a fost agresată la rândul ei atunci când a intervenit.

După audieri, evaluarea riscului conform Legii nr. 217/2003 și completarea probatoriului prin activități investigative complexe (inclusiv percheziții domiciliare la locuința suspectului și la o altă proprietate legată de acesta), polițiștii au decis citarea bărbatului la sediul Poliției Orașului Salcea miercuri, 25 februarie 2026. La ora 16:00, după efectuarea procedurilor legale, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Bărbatul a fost încarcerat într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă și urmează să fie prezentat procurorului de caz pentru dispunerea unor măsuri procesuale conforme, posibil inclusiv propunere de arestare preventivă, care ar urma să fie judecată joi de un judecător de drepturi și libertăți de la Judecătoria Suceava.

IPJ Suceava precizează că cercetările continuă în cadrul dosarului penal, iar la finalizarea lor se va dispune procedural prin unitatea de parchet competentă.

În comunicat, comisar șef Ionuț Epureanu subliniază că prevenirea și combaterea violenței domestice reprezintă o prioritate a Poliției Române, orice faptă din acest spectru fiind abordată cu maximă echidistanță, în scopul protejării victimelor și tragerii la răspundere a autorilor.