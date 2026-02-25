CFR SA anunță că a atribuit contractul pentru reabilitarea podului feroviar de la Dornești, din proiectul de modernizare a liniei Dărmănești-Vicșani-Frontieră



Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat, miercuri, că a finalizat procedura de achiziție și a atribuit contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare a podului feroviar situat la km 0+522 pe linia Dărmănești – Vicșani – Frontieră (Etapa 1, Lotul 2).

Sursa foto Facebook

Podul, amplasat peste râul Suceava în stația Dornești pe tronsonul Dornești – Rădăuți, face parte din proiectul mai amplu de modernizare a liniei feroviare Dărmănești – Vicșani – Frontieră, componentă importantă a rețelei transeuropene de transport TEN-T. Această linie asigură conexiuni feroviare internaționale pe coridoarele Rin–Dunăre și Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Egee.

Lucrările vizează consolidarea infrastructurii podului prin realizarea de sisteme de micro-piloți și elemente din beton armat pentru creșterea capacității portante, înlocuirea suprastructurii metalice cu una nouă adaptată standardelor actuale de exploatare feroviară, refacerea căii pe pod, modernizarea elementelor de siguranță și a acceselor, precum și lucrări de protecție a malurilor și drenaj.

Valoarea contractului atribuit este de 41.999.299,47 lei fără TVA, în cadrul unei valori estimate inițiale de 42.432.044,21 lei fără TVA (cu posibilitatea suplimentării până la 50.310.121,21 lei fără TVA pentru lucrări și servicii similare viitoare).

Criteriul de atribuire a fost cel mai bun raport calitate-preț, cu o pondere de 40% pentru componenta financiară și 60% pentru cea tehnică (metodologia de execuție, experiența personalului-cheie și perioada de garanție). Oferta depusă de asocierea EUROPAN PROD S.A. (lider), CONFER GROUP S.R.L. și PRO AMI’S CONSULTING S.R.L. a obținut punctajul maxim de 100 de puncte.

Durata totală a contractului este de 140 de luni, incluzând perioadele de proiectare, execuție a lucrărilor, garanție (120 de luni) și recepție finală.

Prin acest proiect, CFR S.A. urmărește îmbunătățirea condițiilor de exploatare pe relația Dărmănești – Vicșani – Frontieră, creșterea siguranței circulației feroviare și asigurarea continuității traficului internațional în nord-estul României.