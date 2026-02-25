Schimbări majore la ACET Suceava: Anda Rață, președinte al Consiliului de Administrație, iar Florin Olaru – noul manager provizoriu după peste 20 de ani de conducere a lui Ștefan Groza



Consiliul de Administrație al ACET SA Suceava, operatorul regional de apă și canalizare din județ, a luat miercuri, 25 februarie 2026, decizii importante privind structura de conducere a societății.

Potrivit unor surse apropiate situației, Anda Rață, auditor și expert contabil din Rădăuți, a fost aleasă președinte al Consiliului de Administrație.

Totodată, reprezentant al mediului de afaceri, Florin Olaru a fost desemnat noul manager provizoriu (interimar) al ACET SA Suceava, mandatul urmând să intre în vigoare din data de 2 martie 2026.

El îl va înlocui pe Ștefan Groza, care a condus societatea timp de peste 20 de ani.

În același timp, Dorina Coroamă a fost numită director comercial al ACET SA Suceava.

Ștefan Groza a fost una dintre figurile marcante ale sectorului de utilități publice din nordul Moldovei, conducând ACET Suceava timp de mai bine de două decenii. Sub mandatul său, societatea a traversat perioade complexe, inclusiv modernizări majore ale infrastructurii de apă și canalizare, extinderea serviciilor în zone rurale.

El a fost acuzat în ultima perioadă că a luat decizii greșite care au condus la lipsa apei potabile în orașul Solca, sau că nu a avut curajul să se opună unor decizii ale fostei administrații liberale a Sucevei care au condus la numeroase avarii la rețeaua de apă și canalizare din Suceava.

Ștefan Groza a fost numit temporar (pentru o perioadă de maxim 5 luni) în Consiliul de Administrație al Nova ApaServ Botoșani, la invitația președintelui Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime.

Noua echipă de conducere a ACET SA Suceava, formată din Anda Rață (președinte CA), Florin Olaru (manager interimar) și Dorina Coroamă (director comercial), urmează să asigure continuitatea activității operatorului regional și să implementeze proiectele de investiții în curs, finanțate din fonduri europene și buget local.

Deciziile au fost luate de noul Consiliu de Administrație desemnat recent de Adunarea Generală a Acționarilor ACET SA Suceava.