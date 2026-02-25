Rectorul USV, Mihai Dimian, despre speculațiile privind funcția de ministru al Educației: Dacă se solicită un anumit sprijin, îl voi oferi



Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. Mihai Dimian, a răspuns public speculațiilor privind o posibilă numire în funcția de ministru al Educației, într-un dialog acordat reporterului NewsBucovina.ro.

Întrebat direct dacă pleacă ministru, Dimian a răspuns: „Dar nu am spus că plec. Colaborăm momentan”. El a subliniat că nu știe dacă cineva intenționează să-l „ia de aici”, unde se consideră că are un „piedestal sănătos” și un trend ascendent managerial la USV.

Rectorul a evocat parcursul personal: „Eram profesor în capitala Statelor Unite, la Washington. Aveam un salariu de 8.000 de dolari pe lună și am venit în Suceava. Salariul aici a fost 500 de dolari pe lună atunci când am venit. Nu, asta e problema. Problema e ce facem pentru oameni, ce facem pentru educație”.

El a subliniat că realizările la USV – apropierea de standarde europene și americane cu resurse limitate – reprezintă adevărata împlinire: „Provocările din această viață nu reprezintă o problemă. Să faci lucruri pentru oameni, cu resurse puține, ceea ce reprezintă o adevărată realizare. Nu funcția pe care o deții, nu locul în care te afli, ci impactul pe care îl ai asupra oamenilor”.

Întrebat dacă se simte pregătit pentru „hățișul” din minister, Dimian a replicat: „Nu știu dacă se va întâmpla lucrul ăsta, dar dacă a fost nevoie de mine în această comunitate, cred că am răspuns. Indiferent de situația grea în care am avut-o, țineți minte că unii fugeau dintr-un loc și eu mă duceam acolo”.

El a reiterat că nu ocupă funcția de rector pentru titlu, ci pentru a avea un instrument de a face bine tinerilor din regiune: „Mă aflu aici pentru că acesta îmi oferă un instrument de a face bine tinerilor de aici”.

Referitor la apartenența politică, rectorul a fost categoric: „Nu sunt membru al unui partid”.

El a adăugat că a realizat proiecte importante fără apartenență politică, dar colaborează cu toate partidele pentru dezvoltarea educației și cercetării în regiune.

Întrebat dacă ar accepta funcția de prim ministru dacă ar primi un telefon de la premier Dimian a răspuns: „Sunt foarte deschis, după cum știți. Dar mai departe nu pot să vă spun. Eu îmi fac treaba în fiecare zi”.

El a precizat că, dacă se va solicita un anumit sprijin, îl va oferi: „Dacă se solicită un anumit sprijin, îl voi oferi. Ce formă va fi solicitată sau ce voi putea face, cu siguranță eu m-am oferit comunității din Suceava să ajut”.

Rectorul a încurajat cadrele didactice și specialiștii să participe civic sau politic, subliniind că „important e să contribuim la comunitatea în care ne desfășurăm activitatea”. El a făcut distincția între „a avea oameni pregătiți profesional în partide” și „a pune oameni politici în posturi care țin de zona politică”.

Dimian a concluzionat că, indiferent de funcție, prioritatea rămâne impactul asupra oamenilor și dezvoltarea educației și cercetării în regiune.