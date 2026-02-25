O firmă de prelucrare a lemnului și un angajat, trimiși în judecată de procurorii suceveni pentru 11 avize electronice false în SUMAL



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a unei societăți comerciale (persoană juridică) cu sediul într-o localitate rurală din județul Suceava și a unui angajat al acesteia (persoană fizică), cercetați în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de fals informatic în formă continuată (11 acte materiale).

Dosarul a fost instrumentat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc și ulterior preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, fiind înaintat spre soluționare Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc.

Probatoriul administrat în cursul urmăririi penale a relevat următoarea situație de fapt: în perioada 25 august 2023 – 24 ianuarie 2024, în cadrul activității curente de tăiere și rindeluire a lemnului, inculpații au emis 11 avize electronice de însoțire a materialului lemnos prin aplicația SUMAL AVIZE.

În fiecare dintre cele 11 avize, inculpatul persoană fizică (angajat al societății) a introdus fără drept date informatice necorespunzătoare adevărului, încărcând câte una sau două fotografii realizate prin recapturarea imaginilor afișate pe ecranul unui dispozitiv electronic (TV, monitor, smartphone). Fotografiile nu au fost efectuate direct asupra mijlocului de transport încărcat cu material lemnos în timp real, ci au fost obținute prin fotografierea ecranului, încercând astfel să creeze aparența de autenticitate și să ofere un caracter de legalitate transporturilor efectuate în baza avizelor respective.

Falsificarea datelor și a imaginilor din SUMAL a avut ca scop acoperirea unor transporturi ilegale de material lemnos, încălcând grav regimul juridic al circulației materialelor lemnoase și facilitând evaziunea fiscală și comerțul ilegal cu lemn.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc pentru fals informatic în formă continuată.