Bărbat arestat preventiv la Suceava pentru viol asupra unei persoane cu handicap de gradul I

Un bărbat din județul Suceava a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de viol în formă agravată, comisă în luna august 2024 asupra unei persoane aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate.

Potrivit comunicatului emis de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, prin ordonanța din data de 24 februarie 2026 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat pentru infracțiunea de „viol”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 218 alin. 1, alin. 3 ind. 2 lit. d din Codul penal.

Inculpatul este acuzat că, în cursul lunii august 2024, a întreținut raporturi sexuale cu persoana vătămată fără consimțământul acesteia, profitând de starea sa de vulnerabilitate. Persoana vătămată este diagnosticată cu handicap de gradul întâi în stare avansată.

La data de 24 februarie 2026, pe numele inculpatului a fost luată măsura preventivă a reținerii. În aceeași zi, acesta a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava cu propunere de arestare preventivă. Judecătorul a admis propunerea Parchetului, emițând mandat de arestare preventivă pentru o durată de 30 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și a circumstanțelor de comitere a faptei.