Primarul Vasile Rîmbu a semnat contractul pentru grădinița din Obcini după luni de blocaj: Respectăm dreptul proprietarilor de garaje de a contesta, dar toate cele întâmplate ulterior demonstrează că am acționat perfect legal



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a semnat marți, 24 februarie 2026, contractul de finanțare pentru construirea unei grădinițe cu program prelungit în cartierul Obcini. Proiectul, în valoare totală de peste 22,1 milioane de lei, fusese blocat luni întregi din cauza unui aviz lipsă de la Ministerul Educației, după ce un cabinet de avocatură ar fi transmis acolo informații false referitoare la statutul terenului.

Documentul a fost parafat la sediul Primăriei Suceava, în prezența echipei tehnice care a gestionat dosarul. Potrivit proiectului, grădinița va fi construită pe un teren de 1.794 de metri pătrați, fostul amplasament al unor garaje demolate, și va avea regim de înălțime D+P+1E, opt grupe de copii (maximum 20 de preșcolari pe grupă), sală de mese, săli de activități comune, locuri de joacă și spații verzi. Clădirea va respecta standardele NZEB (clădiri cu consum de energie aproape zero).

Durata totală de implementare a proiectului este de 26 de luni, dintre care execuția propriu-zisă va dura 18 luni. Procedura de achiziție publică pentru contractul de lucrări, furnizare, montaj și punere în funcțiune a echipamentelor este deja în derulare. Semnarea contractului cu constructorul este estimată pentru prima jumătate a lunii martie 2026, iar lucrările efective ar putea începe în aprilie 2026.

Valoarea totală a proiectului este de 22.133.569,68 lei, din care 20.978.704,40 lei reprezintă cheltuieli eligibile, iar 1.154.865,28 lei cheltuieli neeligibile. Finanțarea nerambursabilă alocată prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord Est este de 15.697.239 lei, sumă acordată suplimentar față de alocările inițiale.

Blocajul de la Ministerul Educației

Semnarea contractului și, implicit, realizarea grădiniței au fost amânate și chiar puse în pericol de lipsa avizului de la Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit comunicatului Primăriei, avizul nu a fost emis inițial din cauza unei comunicări transmise ministerului de Cabinet Avocat Răzvan Viorescu. Acesta reclama faptul că terenul nu este liber de sarcini, invocând un litigiu aflat pe rolul instanțelor.

Documentația depusă de primărie pentru obținerea avizului includea însă extrasul de Carte Funciară nr. 62592 din 18 septembrie 2025, care atesta fără echivoc faptul că terenul de 1.794 mp este liber de sarcini. Condiția era esențială pentru obținerea finanțării europene. În realitate, litigiul la care făcea referire avocatul nu viza proprietatea asupra terenului (care aparține municipiului), ci despăgubirile pentru 30 de proprietari ai garajelor care fuseseră demolate.

„Informațiile transmise către MEC de Cabinet Avocat Răzvan Viorescu au fost false și tendențios prezentate”, se arată într-un comunicat al Primăriei Suceava. „Un demers al unei persoane care a susținut că reprezintă interesele a 30 de cetățeni era cât pe ce să pună în pericol obținerea finanțării, construirea grădiniței și, implicit, să afecteze interesele publice a peste 15.000 de locuitori din cartierul Obcini și ale cetățenilor municipiului Suceava.”

Autoritățile locale subliniază că, fără demolarea garajelor și fără terenul eliberat de sarcini, proiectul nu ar fi putut fi finanțat.

„Respectăm dreptul proprietarilor de garaje de a contesta, dar toate cele întâmplate ulterior demonstrează că am acționat perfect legal și doar pentru a implementa proiecte majore de regenerare urbană în Suceava, pentru suceveni”, a declarat primarul Vasile Rîmbu.