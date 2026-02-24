Sucevean arestat preventiv pentru complicitate la două înșelătorii de peste 54.000 lei și 9.000 de euro prin metoda Accidentul



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat din județul Suceava a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru complicitate la două infracțiuni de înșelăciune comise în luna ianuarie 2026.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, prin ordonanța din data de 24 februarie 2026 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat pentru două infracțiuni de complicitate la înșelăciune, prevăzute de art. 48 alin. 1 raportat la art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 (concurs de infracțiuni).

Concret, inculpatul este acuzat că:

La data de 6 ianuarie 2026, în jurul orei 17:16, a ajutat la săvârșirea unei înșelătorii prin care o persoană vătămată a fost determinată să remită suma de 30.000 de lei. După ce autorii neidentificați au indus victima în eroare, inculpatul s-a deplasat la locuința acesteia și a primit personal banii.

La data de 14 ianuarie 2026, în jurul orei 01:51, a ajutat la comiterea unei alte înșelătorii în dauna unei alte persoane, care a fost păgubită cu 15.000 de lei și 9.000 de euro. Și în acest caz, inculpatul s-a prezentat la locuința victimei și a ridicat personal sumele de bani.

În aceeași zi, 24 februarie 2026, pe numele inculpatului a fost luată măsura reținerii. Ulterior, acesta a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava, care a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor și identificării autorilor principali ai înșelătoriilor.