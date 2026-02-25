Colegiul Prefectural Suceava: Obiective îndeplinite în 2025 – performanță fiscală de peste 102% și investiții majore în infrastructură



Instituția Prefectului Județului Suceava a organizat miercuri, 25 februarie 2026, ședința Colegiului Prefectural la sala de ședințe a Direcției pentru Agricultură Județeană Suceava. În cadrul întâlnirii a fost prezentată evaluarea Planului de acțiuni aferent semestrului II 2025, privind realizarea obiectivelor stabilite prin Programul de Guvernare 2025–2028. Din cei 50 de membri ai Colegiului au fost prezenți 47, absențele fiind motivate.

Analiza prezentată în ședință a evidențiat îndeplinirea obiectivelor asumate la nivel județean și rezultate cuantificabile în domenii esențiale pentru dezvoltarea comunităților locale. Prefectul Traian Andronachi a subliniat performanța fiscală solidă din 2025, când structurile fiscale și vamale au depășit țintele cu un grad de realizare a programului de încasări de 102,93%, colectând 5.745,65 milioane lei, peste nivelul programat. Această performanță a fost susținută de un grad ridicat de depunere voluntară a declarațiilor fiscale (94,37%), utilizarea aproape integrală a depunerii electronice (99,33%), conformare voluntară la plată de 78,45% și colectare a obligațiilor fiscale de 84,26%. Rata de recuperare a arieratelor a depășit țintele atât pentru persoane juridice, cât și fizice.

În domeniul agriculturii și dezvoltării rurale au fost evidențiate măsuri concrete: procesarea a 38.779 cereri de plată pentru 195.040 ha, contractarea a 83 de proiecte prin OJFIR în valoare de peste 62,6 milioane euro, consilierea a peste 2.000 de fermieri, propunerea a peste 84.000 ha pentru însămânțări de primăvară 2026 și controale susținute în sectorul zootehnic pentru eligibilitatea sprijinului financiar. Aceste acțiuni contribuie la consolidarea producției agricole și la stabilitatea economică rurală.

Investițiile în infrastructură și energie au continuat într-un ritm susținut: modernizarea Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava (documentații și proiectare în derulare), lucrări finalizate pe DN17A și DN15C, în curs pe DN29A, 12 proiecte de drumuri județene (6 finalizate) și un proiect pentru un parc fotovoltaic la aeroport, vizând eficiență energetică și reducerea costurilor. Aceste investiții sporesc conectivitatea și susțin dezvoltarea durabilă.

În digitalizare și patrimoniu s-au înregistrat: integrarea a 8.690 persoane în sistemul D-Smart, digitizarea patrimoniului cultural, implementarea traseelor cicloturistice și finalizarea punctului de belvedere Piatra Șoimului – Rarău. Proiectele modernizează serviciile publice și valorifică potențialul turistic.

Dezvoltarea și investițiile publice la nivel județean arată 31 proiecte finalizate, 57 în implementare, 342.765 imobile cadastrate și proiecte în sănătate, educație și administrație. Absorbția fondurilor europene 2021–2027 contribuie la modernizarea infrastructurii.

Siguranța publică a fost marcată de 15.093 intervenții ISU „Bucovina”, 1.433 dosare penale la Poliția de Frontieră și reducerea accidentelor rutiere mortale față de 2024. În educație și sănătate: programul „Masă sănătoasă” în 42 școli, 124 consilieri școlari și finanțare consistentă pentru servicii medicale.

La punctul diverse a fost prezentată informarea privind „Săptămâna Protecției Civile în România” (26 februarie – 4 martie 2026), cu acțiuni ISU: „Ziua Porților Deschise”, instruiri de prim ajutor, exerciții de evacuare, puncte de informare și exercițiul național „Miercurea Sirenelor” pe 4 martie, ora 10:00.

La final, prefectul Traian Andronachi a mulțumit membrilor pentru implicare și profesionalism.