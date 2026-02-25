Incendiu la o autoutilitară încărcată cu pal în zona Milișăuți



O autoutilitară încărcată cu pal a luat foc miercuri dimineață, în jurul orei 09:00, pe raza localității Milișăuți.

Șoferul a reușit să se autoevacueze la timp și nu a necesitat îngrijiri medicale.

Potrivit slt Radu Habriel din cadrul ISU Suceava, pompierii militari din cadrul Detașamentului Rădăuți și lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Milișăuți au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD B2.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la autoutilitară.

Incendiul a fost localizat și ulterior lichidat în totalitate. Nu au fost înregistrate victime, iar pagubele s-au limitat la autovehicul și la marfa transportată. Astfel, au ars bunuri din habitaclul autovehiculului și s-a degradat aproximativ 50% din încărcătura acestuia.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost de natură electrică (scurtcircuit).