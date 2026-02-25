Informare meteo de precipitații moderate, strat nou de zăpadă și viscol la munte, dar și cod galben de intensificări ale vântului în zona joasă a județul Suceava



Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică de cod galben, valabilă de astăzi, 25 februarie, ora 10:00, până joi, 26 februarie, ora 08:00. Avertizarea vizează precipitații în general moderate, strat nou de zăpadă și viscol la munte, precum și intensificări ale vântului pe arii extinse, fenomene ce vor afecta în mod deosebit zona de munte a județului Suceava.

Conform prognozei ANM, până în dimineața zilei de joi vor fi precipitații temporar îndeosebi în nordul, centrul, estul și sud-estul țării. La munte și în Maramureș va ninge, iar în Carpații Meridionali și de Curbură (inclusiv zonele montane ale Bucovinei) se vor acumula local 10-15 l/mp de apă, urmând să se depună un strat nou de zăpadă, neuniform, cu grosimi în medie de 10-15 cm. Izolat se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va avea intensificări la munte cu viteze de 70-85 km/h, iar pe creste va sufla tare, cu rafale ce vor depăși 85-90 km/h, generând viscol și reducând semnificativ vizibilitatea. Temporar, intensificări ale vântului vor fi și în estul, sud-vestul și local în centrul țării, cu viteze de 45-55 km/h.

De asemenea, ANM a emis un cod galben distinct de intensificări ale vântului, valabil astăzi, 25 februarie, între orele 10:00 și 20:00, care vizează cea mai mare parte a Moldovei (inclusiv județul Suceava), cu rafale de 50-70 km/h.