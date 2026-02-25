AIAS lansează „ABA in Schools 3”: formare gratuită pentru 331 de cadre didactice și părinți din peste 30 de localități sucevene, pentru incluziunea copiilor cu TSA



Asociația pentru Intervenție în Autism Suceava (AIAS), cu sprijinul financiar al companiei EGGER, a lansat în februarie 2026 ediția a treia a programului „ABA in Schools”, cel mai amplu proiect educațional din județ dedicat incluziunii copiilor cu tulburări din spectrul autist (TSA) și formării adulților care interacționează cu aceștia: profesori, părinți, consilieri școlari, logopezi și terapeuți.

Programul continuă demersurile începute în 2022 și validate prin succesul edițiilor anterioare, care au format deja aproape 400 de cadre didactice și au sprijinit zeci de familii și copii neurodivergenți. Înscrierea la ediția 2026 a înregistrat un număr record de 331 de participanți, dintre care 71,6% sunt cadre didactice (33,5% preșcolar, 19,3% primar, 21,9% gimnazial, 5,6% liceal și 19,7% contexte mixte sau școli speciale/CJRAE). Restul participanților sunt părinți, consilieri școlari, logopezi și specialiști în educație specială, proveniți din peste 30 de localități ale județului Suceava.

Această distribuție demonstrează o nevoie reală și urgentă de formare în domeniul incluziunii copiilor cu TSA, una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă școlile din județ.

Structură și conținut adaptat realității din teren Programul se desfășoară pe parcursul a cinci luni și este împărțit în două module principale:

Modulul I (februarie – aprilie) – formare online intensivă, cu accent pe dezvoltarea copilului cu TSA, gestionarea comportamentelor provocatoare, adaptări curriculare și colaborare eficientă între profesori, părinți și specialiști;

Modulul II (aprilie – iunie) – componentă practică inovatoare, care include evaluarea educațională a 50 de elevi și consiliere individualizată pentru părinți, astfel încât echipa multidisciplinară a fiecărui copil să poată întocmi un plan educațional individualizat realist și să faciliteze progresul real atât la clasă, cât și acasă.

„Pentru noi, fiecare ediție ABA in Schools înseamnă încă un pas spre o comunitate educațională în care copiii cu TSA sunt înțeleși, acceptați și sprijiniți concret”, a declarat psihologul Alexandrina Lucanu, coordonator de proiect și formator BCaBA în cadrul AIAS. „Cererea uriașă din acest an arată cât de mare este nevoia de formare în rândul cadrelor didactice și al părinților. Parteneriatul continuu cu EGGER ne permite să transformăm această nevoie într-o resursă reală: profesori pregătiți, familii susținute și intervenții mai eficiente pentru copiii neurodivergenți. ABA in Schools 3 este dovada vie că atunci când școala, familia și specialiștii lucrează împreună, incluziunea devine posibilă și vizibilă în fiecare clasă.”

Impact demonstrat și o punte solidă între școală, familie și specialist La ediția anterioară, 63,6% dintre participanți au declarat că se simt mult mai pregătiți să lucreze cu elevi cu TSA, iar 77,5% au afirmat că programul a răspuns „în foarte mare măsură” nevoilor lor profesionale. Toți participanții (100%) ar recomanda programul altor cadre didactice. Aceste rezultate validează necesitatea continuării și extinderii proiectului.

„ABA in Schools 3” își propune să consolideze rețeaua de colaborare, astfel încât profesorii, părinții și specialiștii să vorbească același limbaj, să utilizeze instrumente comune și să aibă o viziune unitară în abordarea nevoilor copiilor cu TSA.

Proiect construit pe impact real și parteneriat de lungă durată În ultimii trei ani, AIAS și EGGER au derulat împreună programele ImPACT, formare RBT, ABA in Schools și ABA in Schools 2, oferind informație validată științific și accesibilă comunității educaționale sucevene. Au beneficiat aproape 400 de profesori și 40 de părinți, care au primit formare specializată pentru a-și sprijini mai eficient copiii.

„Continuăm să ne implicăm pentru că am văzut cât de mare este nevoia de informație corectă, oferită de specialiști, și cât de mult ajută colaborarea reală între școală, familie și terapeut”, a declarat Alina Chifan, director comercial EGGER. „Prin sprijinirea proiectului ABA in Schools 3, o continuare firească a colaborării cu AIAS, compania EGGER își reafirmă rolul de partener strategic al comunității educaționale din județul Suceava, contribuind la crearea unor condiții mai bune de integrare a copiilor cu TSA, oferindu-le acces la terapie specializată și programe educaționale adaptate părinților și cadrelor didactice.”